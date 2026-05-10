חצי שנה לבחירות: מכה קשה לבנט ולפיד

דמויות ותיקות שהיו מזוהות לאורך שנים עם המפלגה ועם היו"ר יאיר לפיד, משמיעות בימים האחרונים ביקורת חריפה על המהלכים הפוליטיים האחרונים ומצהירות על תמיכה דווקא בגדי איזנקוט לראשות הממשלה. כך דווח היום (ראשון) באתר "וואלה".

הביקורת מתמקדת בעיקר בחיבור המחודש בין לפיד לנפתלי בנט, מהלך שמעורר תסיסה בקרב פעילי שטח ובכירים לשעבר במערך של לפיד.

"האדם היחיד שיכול להיות ראש ממשלה"

אחת הקולות המפתיעים היא דפנה שפיגלמן, מי שנחשבה בעבר לחלק מהמעגל הקרוב ביותר ללפיד. שפיגלמן עבדה לצדו עוד מימיו בתקשורת, שידרה איתו בגלי צה"ל וערכה את תוכניתו המצליחה בערוץ 2.

בפוסט שפרסמה, הבהירה שפיגלמן כי נאמנותה הפוליטית השתנתה: "אני בטוחה שהאדם האחד שחייב ויכול להיות ראש הממשלה שלנו, שלי, זה גדי איזנקוט ולא אף אחד אחר". שפיגלמן אף הציבה תנאי לתמיכתה וציינה כי אם איזנקוט יבחר לחבור תחת הנהגתו של בנט, הוא יאבד את תמיכתה.

"איחוד הצלה שנולד מפחד"

מצטרף נוסף לביקורת הוא גדי מאירי, מי ששימש בעבר כמנהל השטח של "יש עתיד". מאירי תקף בחריפות את ההסכם בין לפיד לבנט וטען כי מדובר בצעד הישרדותי ולא אסטרטגי. "זה איחוד שנולד בעיקר מתוך פחד ופחות מתוך ראיית הנולד", כתב מאירי, תוך שהוא מצטט בעוקצנות את ח"כ אחמד טיבי שכינה את המהלך "איחוד הצלה".

לדברי מאירי, בנט חשש מהתחזקותו של איזנקוט בסקרים, בעוד לפיד חיפש דרך לעצור את הדימום במנדטים של מפלגתו. הוא אף חשף כי איזנקוט עצמו עודכן על פרטי ההסכמות בין השניים רק דקות ספורות לפני הפרסום בתקשורת. "מה ששני הצדדים לא הבינו זה שגדי איזנקוט לא פראייר", חתם מאירי, "הוא המועמד המועדף לראשות הממשלה".

תגובת יש עתיד: "הם כבר לא שם"

במפלגת יש עתיד בחרו להמעיט בערך הביקורת של השניים. גורמים במפלגה מסרו בתגובה לדיווח כי דפנה שפיגלמן אינה חברה במפלגה או פעילה בה מזה שנים ארוכות. לגבי גדי מאירי, ציינו בסיעה כי הוא פוטר בעבר ממוסדות המפלגה ועל כן דבריו אינם מייצגים את עמדת התנועה כיום.