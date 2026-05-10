איש השמאל בתמיכה מפתיעה בנתניהו: "תפסיקו להאשים אותו בכל דבר"

איש השמאל מותח ביקורת על חבריו למחנה, ומבהיר כי עליהם להיגמל מהנחת היסוד שכל מה שרע הוא בגלל נתניהו

איש התקשורת גיא מרוז, המזוהה מזה שנים עם צדו השמאלי של המפה הפוליטית, מציג גישה חדשה ומורכבת יותר בנוגע לראש הממשלה בנימין נתניהו. בראיון שנשא בפודקאסט "שינוי כיוון" של ערוץ כנסת, הבהיר מרוז כי לצד ביקורת חריפה על נתניהו, הוא מסרב לראות בו את האשם הבלעדי בכל תחלואי המדינה.

"שבעה באוקטובר זה הכל עליו"

בפתח דבריו הדגיש מרוז כי לדעתו הגיעה העת לסיום כהונתו של ראש הממשלה. "נתניהו חייב ללכת הביתה רק מעצם זה שהוא כבר 20 שנה [בתפקיד]", אמר מרוז והוסיף כי "אין בכלל שאלה" בנושא זה. לדבריו, האחריות למחדל הגדול בתולדות המדינה מוטלת על כתפיו של נתניהו: "אני חושב שהוא עשה [טעויות], שהוא חייב ללכת הביתה, ושבעה באוקטובר זה הכל עליו".

עם זאת, מרוז ביקש לסייג את הגישה הרווחת במחנהו, לפיה נתניהו הוא המקור לכל רע. "לא כל דבר נורא שקורה פה, או לא הכל נורא בגלל נתניהו. זה מורכב קצת", הסביר. הוא ציין כי למרות הביקורת, "יש גם פה ושם דברים סבירים שהוא עשה", והזכיר כי אפילו ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודה בכך בעבר.

ביקורת על הדיכוטומיה בשמאל

עיקר חידושו של מרוז היה בביקורת שהפנה כלפי חבריו למחנה השמאל ובשינוי האישי שעבר בתפיסתו. לדבריו, חלקים נרחבים בציבור חושבים שנתניהו "באמת מביא אותנו לפי פחד", אך הוא עצמו מסרב להיכנע לתפיסת עולם של "שחור ולבן".

"חבריי בשמאל לא מבינים את העמדה המורכבת הזאת", הודה מרוז. כשנשאל האם השינוי המרכזי שעבר הוא המעבר מחשיבה דיכוטומית לחשיבה מורכבת יותר מזו המקובלת בשמאל, השיב: "יכול להיות שאפשר להגדיר את זה ככה, כן". מרוז סיכם את דבריו בהבהרה כי למרות המורכבות שהוא מציג, עמדתו הבסיסית לגבי הצורך של נתניהו לפרוש נותרה בעינה: "שלא תהיה טעות".