לראשונה מזה 15 שנה: סוריה בצעד כלכלי משמעותי קדימה

אחד הצעדים הראשונים שהמערכת הבינלאומית נקטה כנגד המשטר הסורי עם תחילת מלחמת האזרחים ב-2011, היית חסימת גישה למערכות חיוב האשראי הבינלאומיות, בניסיון לחנוק כלכלית את משטר אסד. היום, יותר משנה אחרי נפילתו וחודשים אחרי הסרת הסנקציות על ידי ארצות הברית, בוצעה עסקה ראשונה במדינה על ידי אשראי בינלאומי לראשונה ביותר מעשור וחצי.

ללא קרדיט.

יותר מ-15 שנה אחרי תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, חברות האשראי הבינלאומיות כמו ויזה ומאסטרקארד, חזרו לפעול במדינה. מוקדם יותר היום, בטקס חגיגי בנוכחות עיתונאים ותקשורת, בוצע החיוב האשראי הראשון בסוריה מזה שנים רבות.

בתחילת המלחמה, הוחלט על ידי הכלכלות המובילות בעולם לנתק את הגישה הסורית אל מערכת ה-SWIFT, מערכת החיובים הבינלאומית, במטרה למנוע מהמשטר גישה אל הכלכלה העולמית ומסחר קל, לאחר מכן גם נאסר על חברות האשראי האמריקאיות לפעול בסוריה תחת חוקי הסנקציות שהוטלו על המשטר, אך כעת סוריה משלימה צעד נוסף בחזרה לעבר סוג של נורמליות.