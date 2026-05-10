אילה חסון מזועזעת: " מי אתם בכלל?"

העיתונאית אילה חסון יוצאת היום במתקפה חריפה נוספת: "היה לי מאוד קשה לראות את זה"

הראיון המטלטל של ניצ"מ אבישי מועלם אצל אילה חסון ממשיך לעורר הדים במערכת הפוליטית והמשפטית. בשיחה עם פתחי וזמרי ברדיו "גלי ישראל", התייחסה חסון למסכת הייסורים שעבר הקצין הבכיר, ותקפה בחריפות את השימוש בכלים דרקוניים נגד אזרחים וקצינים נורמטיביים.

"אנחנו מדברים על בחור שהלך לגולני, התגייס למשטרה, קצין מצטיין ומעוטר", תיארה חסון את דמותו של מועלם, "אבל הוא לא בא בטוב לשב"כ. לקחו אותו, ריסקו אותו, שברו אותו והשפילו אותו. מי אתם בכלל?".

"השתמשו בסעיף שקרי"

חסון חשפה במהלך השיחה פרטים מטרידים על הכלים שהופעלו נגד מועלם במהלך החקירה. לדבריה, הושג אישור משופט להתקין ברכבו האזנת נפח למשך שלושה חודשים, תוך שימוש בסעיף ביטחוני חמור: "הם קיבלו אישור באמצעות סעיף שקרי של 'פגיעה בביטחון המדינה', ועדיין לא הצליחו לאתר אפילו שיחה פלילית אחת".

העיתונאית תהתה על העיכוב הממושך בהגשת כתב האישום, אם אכן קיימות ראיות. "עברה שנה וחצי מהמעצר, ואם הייתה שם פצצה – כתב האישום היה מוגש מזמן. אני מאוד מקווה שבניגוד לפעמים אחרות, שבהן בפרקליטות סירבו לרדת מהעץ גם כשהאמת התקדמה לעברם במהירות של 3,000 קמ"ש – איפה שיש ראיות תגישו, ואיפה שאין אל תגישו. אנשים קצו בזה".

הטרגדיה המשפחתית: "מתו מצער"

אחד הרגעים הקשים ביותר בראיון, עליו הצביעה חסון, היה התיאור של מועלם את הטרגדיה המשפחתית שפקדה אותו בעקבות המעצר. מועלם סיפר כיצד הוריו חזו בו כשהוא אזוק בידיו וברגליו, אירוע שלאחריו הידרדר מצבם במהירות.

"היה לי מאוד קשה לראות את אבישי מספר איך אמא שלו נפטרה שלושה שבועות אחרי שראתה אותו אזוק, ולאחר מכן גם אבא שלו נפטר בתוך חודש", אמרה חסון בכאב. "אתם מכירים את הביטוי 'מתו מצער'? אנשים לא מוכנים יותר להשלים עם הדבר הזה שלוקחים בן אדם נורמטיבי, גם אם הוא התחנף לשר, ושוברים אותו לרסיסים".