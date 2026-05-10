בגלל איראן: צפון קוריאה בשינוי קיצוני למדיניות הגרעין

בעקבות אירועי המלחמה באיראן, הפרלמנט הצפון קוריאני התכנס להצבעה מיוחדת בה שינה את חוקת המדינה ומדיניות הגרעין, והחמירה אותה באופן משמעותי

יאיר אמר
כ"ג אייר התשפ"ו
מתכוננים למלחמה: צפון קוריאה פוצצה את הדרכים דרומה צילום: (צילום: עמוד הטוויטר של אתר Korea News)

משרד החוץ ודוברות הפרלמנט הצפון קוריאני, הודיעו לפני זמן קצר כי בית המחוקקים התכנס ואישר שינויים מרחיקי לכת בחוקה הצפון קוריאנית ובמדיניות הגרעין, בעקבות מה שתיארו כ'לקחים מאירועים גלובליים' אך ניתן לראות בבירור כי המלחמה באיראן העלתה משמעותית את רף החששות של קים ג'ונג און.

על פי משרד החוץ, בית המחוקקים של צפון קוריאה אישר היום בהוראת המנהיג העליון 'שינויים קריטיים לביטחון האומה'. על פי הפרלמנט עצמו, בוצעו שינויים בחוקה הצפון קוריאנית ובמדיניות הגרעין. עד כה, רק המנהיג העליון באופן אישי היה יכול להורות על שימוש בנשק גרעיני, אך בעקבות האירועים באיראן הוכנס שינוי משמעותי.

במה שנראה כלקח ברור מאירועי הלחימה במזרח התיכון, שונו ההנחיות לשימוש בנשק גרעיני, כך שגם במקרה של חיסול או פציעתו והשבתתו של המנהיג העליון, יבוצע שיגור תגובה גרעיני מיידי ללא צורך בהוראה ישירה.

נראה כי הקוריאנים ראו ולמדו לעומק את מכת הפתיחה הישראלית-אמריקאית על איראן, וזיהו כי גם חיסול של המנהיג העליון שלהם עלול להוות מכה משתקת, שתגביל שורה של יכולות וקבלת החלטות, וכעת החליט קים ג'ונג און להוציא לחיו ביטוח גרעיני.

