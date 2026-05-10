אחרי ההתעלמות של לוין: בג"ץ בדרך לשבור את הכלים?

שר המשפטים לוין לא נתן מענה לצו על תנאי בנוגע לכינוס הוועדה לבחירות שופטים - כעת השאלה היא האם בג"ץ יוצא צו מוחלט. לכל הפרטים

שר המשפטים, יריב לוין, לא נתן מענה לצו על תנאי שהוצא נגדו לגבי מינוי שופטים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים. בהמשך לכך, בג"ץ ידון בנושא שוב בעוד שבועיים, כאשר מדברי השופטים בדיון הקודם עולה, כי ייתכן מאוד שהם יוציאו צו מוחלט המעניק לו לוח זמנים צפוף למינוי השופטים.

נזכיר כי בג"ץ הורה ללוין להודיע לו עד 7 במאי מהו "לוח הזמנים בו בכוונתו לכנס את הוועדה למינוי שופטים לצורך דיון באיוש תקנים בלתי מאוישים בערכאות השיפוט השלום והמחוזי".

בג"ץ גם רשם לפניו את הודעתו של לוין, לפיה עד 10 במאי יפרסם את שמות המועמדים לכהונה בבתי משפט השלום, בהתאם להודעתו מלפני שבועיים, וכי הוועדה "תכונס על מנת לדון בהם בסמוך ככל הניתן לאחר שתחלוף תקופת 45 הימים הקבועים בחוק".



הדיון הבא יתקיים ב-24.5.26, ובניגוד לקודמו - הוא יועבר בשידור חי. הצו על תנאי שהוצא לפני שלושה חודשים הורה ללוין לנמק "מדוע לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 7(א) לחוק בתי המשפט, ויכנס את הוועדה לבחירת שופטים לשם הצבעה על הצעות מינוי של שופטים לצורך איוש תקני השופטים החסרים בכלל ערכאות הרשות השופטת".

לוין הודיע עד כה רק על כוונתו למנות 36 שופטי תעבורה, משפחה, נוער ושלום; לדברי הנהלת בתי המשפט, מדובר במינויים שרירותיים שאינם עולים בקנה אחד עם צורכי המערכת וסדרי העדיפויות שלה.



