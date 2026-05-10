פרקליטו של גופמן: צה"ל אסר עליו לשוחח עם אלמקייס ולהודות לו

פרקליטו של האלוף, עו"ד אוהד שלם, חשף כי גופמן ניסה פעמיים ליצור קשר עם אורי אלמקייס. לדברי שלם, גופמן ביקש לומר תודה לאלמקייס על תרומתו לביטחון המדינה אך נתקל בסירוב של הצבא והייעוץ המשפטי

עורך הדין אוהד שלם, פרקליטו של האלוף רומן גופמן, חשף הבוקר (ראשון) בראיון לכאן רשת ב' את ניסיונותיו של האלוף ליצור קשר עם אורי אלמקייס - הצעיר שהופעל כסוכן במבצע חשאי ודרמטי וזוכה מכל אשמה. לפי דברי הפרקליט, גופמן ביקש להביע הערכה אישית לאלמקייס על תרומתו לביטחון המדינה, אך נבלם פעמיים על ידי המערכת המשפטית והפיקודית מחשש לשיבוש הליכים.

"רומן רצה לומר לו תודה"

"האלוף גופמן ניסה פעמיים ליצור קשר עם אורי", סיפר עו"ד שלם בראיון. "בפעם הראשונה הובהר לו כי הדבר עלול להיחשב כשיבוש הליכים, ובפעם השנייה הצבא פשוט אסר על כך באופן גורף". לדברי הפרקליט, גופמן ביקש להביע את הערכתו העמוקה לאלמקייס על תרומתו המבצעית, למרות המורכבות המשפטית שנוצרה סביב הפעלתו. שלם הדגיש כי האירוע הקשה שעבר אלמקייס בתקופת מעצרו אינו קשור להתנהלותו של גופמן ולא נגרם בגללו.





כאמור, אלמקייס, אז נער בן 16 וחצי בלבד, הופעל על ידי קציני מודיעין במסגרת מבצע השפעה רחב היקף. המבצע כוון נגד גורמי טרור בחזבאללה, באיראן וביהודה ושומרון, ובוצע ביוזמתו של רומן גופמן בעת שכיהן כמפקד אוגדת הבשן. עם זאת, המבצע התנהל ללא הסמכה, ללא אישור משפטי וללא תיאום עם אגף המודיעין, מה שהוביל בהמשך להסתבכות משפטית קשה עבור הצעיר.

במאי 2022 נעצר אלמקייס על ידי השב"כ והמשטרה בחשד לפרסום ידיעות סודיות. הוא עבר חקירות קשות ותחת עינויים, ופרקליטות המדינה הגישה נגדו כתב אישום חמור. רק בדצמבר 2023, לאחר שנה וחצי של מאבק משפטי, זוכה אלמקייס ונוקה מכל אשמה לאחר שהוכיח כי פעל בשליחותם של גורמים צבאיים. איסור הפרסום על שמו ועל פרטי הפרשה הוסר רק בינואר 2025.



היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הגישה הבוקר (ראשון) את חוות דעתה לבג"ץ, בה היא קוראת לקבל את העתירות ולפסול את המינוי של רומן גופמן לראשות המוסד שחלקם נוגעות בהתנהלותו של גופמן באותו האירוע.

