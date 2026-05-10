נועם בתן חושף: "האירוויזיון עוזר לי להתמודד עם ה-ADHD שלי"

הנציג הישראלי מספר על קבלת הפנים החמה באוסטריה, העבודה הקשה על השיר "מישל", ההשראה שקיבל מעמיר חדד והמפגש המרגש עם המלכה דנה אינטרנשיונל

נועם בתן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026, התארח היום (ראשון) בפודקאסט האירוויזיון הרשמי ושיתף בחוויותיו מהמסע האינטנסיבי לעבר הבמה הגדולה בעולם. בתן, שהגיע לאוסטריה כחלק מסבב קידום המופע, סיפר כי התקבל בחום רב על ידי המקומיים והמעריצים, דבר שמעניק לו רוח גבית משמעותית לקראת התחרות.

במהלך הראיון, התייחס בתן לעבודה הקשה מאחורי הקלעים. הוא שיתף כי הוא מקדיש שעות רבות לאימונים על שירו "מישל", במטרה להגיע לביצוע ווקאלי וויזואלי מושלם. באופן מפתיע, בתן חשף כי דווקא הלו"ז הצפוף והקפדני של תקופת האירוויזיון מסייע לו להתמודד עם הפרעת הקשב והריכוז (ADHD) שלו: "המסגרת הנוקשה והתעסוקה המתמדת שומרות עליי ממוקד", הסביר.

כשנשאל על מקורות ההשראה שלו, ציין בתן את הזמר הישראלי-צרפתי עמיר חדד. בתן הסביר כי הוא מעריך מאוד את הדרך שעשה חדד, שבנה את הקריירה שלו במו ידיו וב"עשר אצבעות" עד להצלחה בינלאומית. בנוסף, סיפר נועם כי קיבל טיפים מקצועיים מיובל רפאל, שליוותה אותו בתהליך.

לסיום, נזכר בתן ברגע מרגש במיוחד מתחילת הדרך – המפגש עם דנה אינטרנשיונל בזמן שהתארחה בתוכנית "הכוכב הבא". עבורו, המפגש עם זוכת האירוויזיון האגדית היה רגע של השראה טהורה, כזה שנתן לו את הדחיפה להאמין שגם הוא יכול לכבוש את אירופה.