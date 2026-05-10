יותר מ-ABBA ולורין: נחשפו שירי האירוויזיון האהובים ביותר

לקראת אירוויזיון 2026, אקו"ם חושפת את דירוג כל הזמנים: מי עקפה את ABBA בסיבוב? למה לורין שוברת שיאים? ואיך הזוכים הישראלים השאירו אבק לכל העולם? כל הנתונים המפתיעים

יש שירים שלא משנה כמה שנים יעברו - הם תמיד יחזרו לרדיו. רגע לפני אירוויזיון 2026, אקו"ם פרסמה את דירוג שירי האירוויזיון הלועזיים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל בכל הזמנים, והתמונה שמתקבלת היא שילוב מעניין של נוסטלגיה, קלאסיקות בלתי נגמרות וגם כמה הפתעות חדשות יחסית.

הנתונים מבוססים על השמעות שנאספו מ-34 תחנות רדיו בישראל מאז 1993, כולל גלגלצ, כאן ג', רדיו תל אביב, רדיוס, קול חי ועוד.

דווקא לוקסמבורג ניצחה את כולם

בזמן שרוב האנשים היו מהמרים על ABBA או אולי על Loreen, מי שכבש את המקום הראשון הוא בכלל השיר הצרפתי "Tu te reconnaîtras" של אן מארי דוד, שייצג את לוקסמבורג ב-1973.

מיד אחריו נמצא "Save Your Kisses for Me" של Brotherhood of Man הבריטית, ובמקום השלישי - אחד משירי האירוויזיון הכי מזוהים אי פעם: "Waterloo". השיר, שהפך את ABBA לתופעה עולמית, ממשיך לקבל השמעות קבועות גם יותר מ-50 שנה אחרי הזכייה.

לורין נכנסה פעמיים לרשימה

אחד הדברים הבולטים בדירוג הוא הפער בין השירים הוותיקים לבין הדור החדש של האירוויזיון. לצד להיטים משנות ה-60 וה-70, הצליחו להיכנס לרשימה גם שירים מהעשור האחרון בלבד.

כך למשל, "Heroes" של מונס סלמרלוב דורג גבוה במיוחד, וגם "Tattoo" של לורין כבר הפך לאחד השירים האירוויזיוניים הכי מושמעים בישראל - למרות שיצא רק ב-2023. בנוסף, גם "Euphoria" שלה נכנס לרשימה, מה שאומר שלורין היא אחת הזמרות היחידות שמופיעות פעמיים בטופ.

גם שירים מהשנים האחרונות הצליחו להיכנס לרשימת ההשמעות הגדולות של ישראל. בין הלהיטים שנכנסו לדירוג אפשר למצוא את "Arcade" של דאנקן לורנס, שהפך לוויראלי בטיקטוק שנים אחרי הזכייה, את "Stefania" של Kalush Orchestra מאוקראינה, את "Zitti e buoni" של Måneskin שהחזיר את הרוק לבמת האירוויזיון, וגם את "Everyway That I Can" של סרטאב ארנר, שנחשב עד היום לאחד השירים הכי מזוהים עם טורקיה בתחרות.



והישראלים? בכלל בליגה אחרת

אבל החלק הכי מעניין מגיע דווקא כשמסתכלים על הזוכים הישראלים. לפי אקו"ם, ארבעת שירי האירוויזיון הישראליים שזכו במקום הראשון מושמעים ברדיו יותר מהמקום הראשון הלועזי כולו.

בראש הרשימה נמצא "אבניבי" של יזהר כהן, אחריו "Toy" של נטע ברזילי, ובהמשך גם "הללויה" ו"דיווה".

ובזה זה לא נגמר. בשנה שעברה אקו"ם חשפה גם את דירוג שירי האירוויזיון הישראליים המושמעים ביותר אי פעם - ובמקום הראשון בכלל ניצב "השקט שנשאר" של שירי מימון, למרות שלא זכה בתחרות עצמה.

האירוויזיון אולי משתנה - אבל הלהיטים נשארים

בכל שנה מחדש האירוויזיון מצליח לעורר ויכוחים, לייצר דרמות ולהביא איתו טרנדים חדשים. אבל לפחות לפי הרדיו הישראלי, יש משהו אחד שלא משתנה: השירים שנכנסים ללב - פשוט נשארים שם לעשרות שנים.