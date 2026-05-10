מאחורי הגב של נתניהו: ראש המוסד העביר מכתב סודי ליועמ"שית

היועצת המשפטית לממשלה מסרה היום (ראשון) את חוות דעתה לבג"ץ בעניין העתירות נגד רומן גופמן, והמליצה לפסול את המינוי שלו.

בהודעתה היא הוסיפה כי "עמדת היועמ"שית נסמכת בין היתר על חומרים חסויים". וכי ראש המוסד דדי ברנע, העביר מכתב חסוי ליועמ"שית נגד מינוי רומן גופמן, כדי שתעבירו לידי השופטים במידת הצורך.

בתגובתה מסרה היועמ"שית כי "פרשת הפעלת אלמקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן, אין מנוס מהתערבות בית המשפט בהחלטת ראש הממשלה וקבלת העתירות".

נזכיר כי הדיון בעניין העתירות צפוי להתקיים ביום שלישי השבוע, ראש הממשלה נתניהו ורומן גופמן העבירו את תגובתם לבג"ץ ביום שישי האחרון, ואילו היועמ"שית ביקשה שוב ושוב ארכה, והגישה את תגובתה רק הבוקר.

פרקליטי הממשלה קראו לבג"ץ לעשות סוף לביזיון ולא לקבל את תגובתה.