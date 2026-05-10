רצח באדישות ושיבוש חקירה: כתבי אישום ברצח ימנו זלקה ז"ל

פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח ימנו זלקה בפיצרייה בפתח תקווה בערב יום העצמאות.

בין הנאשמים גם החשוד המרכזי, נער בן 15, שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפשעה. על פי חומר החקירה, הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי ובהמשך למותו של זלקה.

החשוד המרכזי נאשם ברצח באדישות ו-15 נערים נוספים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה. שלושה מהם נאשמים גם בשיבוש הליכי משפט.

מכתב האישום שהגישו עורכות הדין עינת לב ארי ורן בירן מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי הקטינים נפגשו לחגיגות יום העצמאות ובמהלך הערב התחילו להתיז תרסיס שלג לעבר מספר בנות. אחת הבנות שהם רדפו אחריה, נכנסה בריצה לסניף "פיצה האט" כדי לתפוס מכסה, כשהיא מכוסה כולה בתרסיס שלג.

שלושה מחברי החבורה נכנסו אחריה, התיזו לעברה תרסיס שלג ותוך כדי לכלכו את הרצפה ואת הדלפק של הפיצה. עובדי הסניף, ובכללם ימנו ז"ל, העירו להם וביקשו מהם לצאת מן הסניף. ימנו ליווה אותם החוצה ומשיצאו, התפתח בינהם ויכוח תקיף עם קללות, אליו הצטרפו במהרה הנאשם המרכזי ושאר הנאשמים, כאשר שני העובדים הנוספים ב"פיצה האט" מנסים להרגיע את הרוחות.

לאחר כשעתיים, התחדש העימות המילולי של אחד מחברי החבורה עם ימנו ז"ל ויתר החברים התגודדו סביבו. בשלב מסוים אחד מחברי החבורה שהתאספו סביב ימנו ז"ל, דחף אותו בעוצמה בחזה והפילו ארצה. בכך ניתן האות להתנפלות אלימה של חברי החבורה על ימנו ז"ל, אשר תקפו אותו בעוצמה באגרופים, בעטו בו, השליכו על ראשו מיכלי שלג, והטיחו את המיכלים בגבו ובעורפו.

תוך כדי ההתנפלות האלימה, רץ הדוקר עם סכין חדה לעברו של ימנו ז"ל. משהבחין שימנו ז"ל הצליח להתנתק לרגע קצר מחברי החבורה, ניגש אליו בנחישות עם סכין שלופה ודקר אותו בעוצמה במפשעה. ימנו קרס על הרצפה, בעוד חברי החבורה האחרים עטים עליו וממשיכים להכותו בפראות במכות אגרוף ובאמצעות מיכלי שלג, תוך שהוא מנסה להגן על ראשו ואינו מצליח להתרומם מן הקרקע.

החבורה התפזרה לאחר שימנו ז"ל התבוסס בדמו על הקרקע וגסס, מבלי להזעיק לו עזרה רפואית. ימנו ז"ל פונה לבית החולים "בילינסון" במצב אנוש, שם נפטר כעבור יממה.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרם של כל 16 הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשות המעצר ציינה הפרקליטות, כי מעשיהם הקשים של הקטינים בתקיפה בחבורה, בפראות, בברוטליות ודקירת זלקה ז"ל על ידי נאשם אחד בשל עניין של מה בכך, בנוכחות אחרים ובאדישות לתוצאת מעשיו, כשהם מותירים אותו שכוב על הקרקע מתבוסס בדמו במצב אנוש, מלמדת על קור רוח ועל המסוכנות העצומה.