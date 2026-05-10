נעים קאסם חושף את המכה הקשה שחטף חיזבאללה

מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, חושף את המחיר ששילם הארגון מאז ה-7 באוקטובר, בהצטרפותו למאבק "למען הפלסטינים נגד ישראל".

5,000 מחבלים הרוגים ו־13 אלף פצועים. נזכיר, כי מבצע הביפרים שהתרחש בספטמבר 2024, הותיר את הארגון מוכה וכאוב, עם פציעותיהם הקשות של מאות ממחבליו. המבצע הוביל להשבתת כ-20%-25% מכוחו הצבאי של הארגון.

בימים אלו ישראל נמצאת בהפסקת אש מול לבנון, אך חיזבאללה ממשיל לשגר רקטות, טילים וכטב"מים ולנסות לפגוע בלוחמים שנמצאים בשטח לבנון ובאזרחים בגבול לבנון.

מנגד, ישראל משיבה אש ותוקפת חזרה יעדים אסטרטגיים.