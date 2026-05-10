מגיש ערוץ 13 חושף: "אני נוטל כדורים פסיכיאטריים"

העיתונאי ומגיש ערוץ 13 שי גולדן, תקף בחריפות את השרה עידית סילמן בשידור חי, בשל דברים שפורסמו בשמה לפיהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נטל לכאורה תרופות במהלך כהונתו.

נזכיר כי בהקלטות שפורסמו בערוץ 14 אמרה סילמן: "בממשלה הקודמת, נפתלי בנט לא תפקד וזה היה מהתחלה. הוא היה גם מבולבל וגם מגמגם. לדעתי, בכללי, הוא היה במצב נפשי ממש ממש ירוד. עכשיו, כולם מסביבו ידעו את זה. היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו כדי שיוכל לתפקד. מי שניהל את לשכת ראש הממשלה בפועל היה יאיר לפיד, לפיד וכל הצוות שלו". בעקבות הדברים הגיש בנט תביעת ענק נגד סילמן.

גולדן, כמו רבים אחרים, מתחו ביקורת נגד השרה מתוך רצון להגן על חולים שנוטלים תרופות פסיכיאטריות: "רציתי להראות משהו לעידית סילמן. תראי, הבאתי כמה תרופות שאני לוקח. זה נקרא 'סטטור', אני חולה לב אז זה עוזר לי לשמור על הכולסטרול שיישמר במינון נמוך כדי שלא יהיה לי עורקים שומניים ויהיה לי התקף לב. זה נקרא 'טריטייס'. זה עוזר לי ללחץ דם, שחס ושלום מחלת הלב שלי לא תחמיר ואני אהיה בסכנת חיים. לזה קוראים 'סרוקסט', את רואה? זה כדור פסיכיאטרי".

הוא הוסיף "זה עוזר להתמודד עם דיכאונות, מחשבות שמקשות עליי ביום-יום. אני לוקח אותו יום-יום כבר הרבה מאוד זמן וזה עוזר לנו לתפקד. בלי זה אני לא מסוגל לתפקד".

לסיום הוסיף גולדן: "שתדעי גברת סילמן, לי יש תקנה כי לי לפחות יש תרופות. לך לצערי אין תקנה כי לטמטום שלך, לרוע שלך, לרשעות שלך ולציניות שלך לעניין של בריאות נפש אין שום תרופות".