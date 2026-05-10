יורם כהן: יכול להיות שנקים ממשלה בהימנעות הערבים

ראש שב"כ לשעבר, יורם כהן, שהצטרף לאחרונה לזירה הפוליטית וחבר לגדי איזנקוט, התראיין בחדשות 13 בנוגע לנסיבות שהובילו אותו להיכנס לפוליטיקה.

בדבריו הוא אמר כי "ההפיכה המשטרית התחילה לעורר אצלי חרדות לגבי הצביון של המדינה בעתיד", הסביר, והוסיף כי המציאות שלאחר 7 באוקטובר רק העצימה את תחושותיו: "יחד עם הטרגדיה של המלחמה והשכול, אי לקיחת האחריות, אי הקמת ועדת חקירה, ומינויים מעוררי מחלוקת - כל אלה עוררו אצלי את החששות שאם נמשיך במצב הזה, יכולים להגיע לעברי פי פחת".

באשר לבחירתו באיזנקוט על פני חבירה לנפתלי בנט, ציין כהן כי למרות היחסים הטובים עם בנט, הוא מאמין שאיזנקוט הוא המועמד המתאים ביותר בעת הזו. "יש בינינו ידידות והערכה הדדית, אני חושב שהוא היה ראש ממשלה טוב ואני מאחל לו הצלחה", והסביר: "בסופו של דבר הייתי צריך להכריע עם איזה בן אדם יותר נוח לי, ושאני יותר מאמין ביכולת שלו להביא קהלים חדשים לתוך המחנה". כהן הבהיר כי במידה ואיחודים נוספים ישרתו את הגוש, לא ייפסלו פשרות: "אם נאמין שאיחוד מסוים ישפר בצורה דרמטית את הסיכויים לנצח, אני חושב שנעשה את זה".



במהלך הראיון נשאל יורם האם יש אופציה להקים ממשלה בהימנעות הערבים, והשיב: "יכול להיות שזה מה שיקרה".