בכירים בליכוד מנסים להגן על נתניהו: "שמועות זדוניות"

ראש הממשלה נתניהו ממשיך לעורר חשש ודאגה במפלגת הליכוד, מנגד, גורמים במפלגה מנסים לגונן על נתניהו: "יש ניסיון להפיץ שמועות כדי לתקוע טריז בין חברי הכנסת והשרים לבין יו"ר התנועה"

לאחר שבשבוע שעבר דיווחנו כי ראש הממשלה נתניהו דרוש 10 שריונים במפלגת הליכוד ומעורר בשל כך את כעסם של חברי הכנסת - גורמים בכירים בליכוד מגיבים לכך.

על פי הדיווח במעריב, בהנחה שלא יוקדמו הבחירות לכנסת, ההערכה בליכוד היא שהפריימריז לרשימת המפלגה יתקיימו בין אמצע לסוף יולי. עם זאת, בתנועה מבהירים כי אם תתקבל החלטה על הקדמת הבחירות, יהיה צורך לקצר את לוחות הזמנים הקבועים בחוקת הליכוד כדי לאפשר הגשת רשימות במועד הקבוע בחוק - 45 ימים לפני יום הבחירות.

כאמור, מאחורי ההיערכות הטכנית לפריימריז, בליכוד מוטרדים בעיקר מהאווירה בתוך המפלגה. בשבועות האחרונים מופצות בתנועה שמועות שלפיהן נתניהו מבקש לעצמו 10 שריונים ברשימה הבאה - מהלך שלפי חלק מהח"כים עלול להוביל לכך שעשרות חברי כנסת מכהנים ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת הבאה.

הטענות הללו יוצרות לחץ כבד במפלגה, בעיקר בקרב חברי הכנסת והשרים שממילא נערכים לקרב פריימריז קשה במיוחד. בכירים בליכוד טוענים כי "מדובר בקמפיין מכוון שנועד לערער את היחסים בין נתניהו לבין נבחרי התנועה".

"יש ניסיון להפיץ שמועות כדי לתקוע טריז בין חברי הכנסת והשרים לבין יו"ר התנועה", אומר בכיר בליכוד. לדבריו, "מדובר בהפצת שקרים שנועדה, מכל מיני טעמים, ליצור מתיחות פנימית - בזמן שיו"ר התנועה מתכוון לכבד את הכללים הדמוקרטיים ולאפשר למתפקדים ולחברי המרכז לבחור את הנציגים".

מנגד, חברי כנסת שבוחרים להישאר עלומי שם, טוענים כי השמועה נכונה וכי היא עלולה לפגוע בלמעלה מ-70% מחברי כנסת מכהנים ממפלגת הליכוד.



