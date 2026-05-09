חצי שנה לבחירות: מכה קשה לראש הממשלה נתניהו

פחות מחצי שנה נותרה עד לבחירות לכנסת, ובמצודת זאב יש סיבות רבות לדאגה. סקר חדש שפורסם ב"חדשות 12" בסוף השבוע האחרון מצביע על מגמת שחיקה מדאיגה בתוך בסיס התמיכה של הליכוד, ומשרטט תמונה מורכבת עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי נתוני הסקר, רק 58% ממצביעי הליכוד בבחירות האחרונות מצהירים כי יצביעו למפלגה בוודאות גם בבחירות הקרובות.

המשמעות הדרמטית היא ש-42% ממצביעי המפלגה נמצאים כעת בסימן שאלה: חלקם מתלבטים, אחרים שוקלים מעבר למפלגות מתחרות, וישנם כאלו המצהירים כי כלל לא יגיעו לקלפי.

לאן בורחים המנדטים?

הסקר מנתח את זליגת הקולות מהליכוד למפלגות אחרות, ומעלה כי המרוויח העיקרי הוא נפתלי בנט. 10% ממצביעי הליכוד שוקלים לעבור למפלגת "ביחד" בראשותו, בעוד 6% פוזלים לכיוון מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט.

נתונים נוספים על כיווני המעבר:

4% שוקלים לעבור לישראל ביתנו.

3% לעוצמה יהודית.

2% למפלגת "המילואימניקים" של יועז הנדל.

1% לכחול לבן, 1% לציונות הדתית, ו-8% עדיין מתלבטים. בנוסף, 6% מהמשיבים ציינו כי בכוונתם להימנע מהצבעה בכלל.

הסיבות לעזיבה: המחדל וחוק הגיוס

הסקר בדק גם את המניעים שעומדים מאחורי ההחלטה לשקול מחדש את ההצבעה לליכוד. במקום הראשון ניצב מחדל 7 באוקטובר, אותו ציינו 37% מהמשיבים כגורם המרכזי. במקום השני נמצא חוק הגיוס וסוגיית ההשתמטות (23%), ולאחריהם התנהלותו האישית של נתניהו (14%) והפילוג בעם (13%).

במקביל לשחיקה במעמד המפלגה, גם שביעות הרצון מתפקוד חברי הכנסת של הליכוד נמצאת בשפל: 55% מהמצביעים אינם מרוצים מהתנהלותם, לעומת 38% בלבד המביעים שביעות רצון.

נתניהו מול בגין: מי מייצג את הערכים?

נתון מעניין נוסף נוגע לזהות הדמות המייצגת ביותר את ערכי הליכוד. נתניהו אמנם מוביל, אך בפער זעום בלבד: 39% מהמשיבים בחרו בבנימין נתניהו, בעוד 37% סבורים כי דווקא מייסד התנועה, מנחם בגין, הוא המייצג הנכון של ערכיה. דמויות נוספות שצוינו הן יצחק שמיר (9%) ואריאל שרון (5%).

למרות הנתונים המטרידים, נראה כי רוב מצביעי הליכוד עדיין רוצים לראות את נתניהו בראשות המחנה. 64% מהמשיבים סבורים כי עליו להמשיך ולהוביל את המפלגה גם בבחירות הבאות, בעוד 30% סבורים כי הגיע הזמן שיפרוש בכבוד מהחיים הפוליטיים.