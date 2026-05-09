אחרי 33 שנות טרור: הצעת חוק לביטול הסכמי אוסלו

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון מחר בהצעת החוק של ח״כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) לביטול הסכמי אוסלו.

אחרי 33 שנה מבטלים את הסכמי אוסלו. ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון מחר בהצעת החוק שהגישה ח״כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) יחד עם חברי הכנסת של מפלגת עוצמה יהודית, המבקשת לבטל את הסכמי אוסלו, הסכם חברון והסכם וואי.

נזכיר כי למרות שנתניהו נבחר לראש ממשלה בשנת 96' מיד לאחר חתימת הסכמי אוסלו, הוא מעולם לא ביטל אותם ואף חתם על ההסכם להחזרת חברון ועל הסכמי וואי.

ההסכמים יבוטלו והמצב החוקי יחזור לקדמותו

לפי הצעת החוק, ההסכמים שנחתמו בין ישראל לבין אש״ף והרשות הפלסטינית יבוטלו באופן מלא ולא יחייבו עוד את מדינת ישראל או מי מטעמה. בנוסף, מוצע לבטל את החקיקה שנועדה ליישם את הסכמי אוסלו ולהשיב את המצב לקדמותו כפי שהיה טרם החתימה על ההסכמים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי הסכמי אוסלו הובילו ל״אלפי קורבנות שלום״, פגעו בביטחון ישראל ויצרו מציאות שאפשרה את התחזקות הטרור הפלסטיני לאורך השנים, עד לאסון 7 באוקטובר.

ח״כ לימור סון הר מלך מסרה לקראת הדיון: ״אחרי שלושים שנה של פיגועים, נסיגות ושפיכות דמים, כולם מבינים שהגיע הזמן להפסיק לפחד ולומר את האמת. הסכמי אוסלו לא הביאו שלום אלא טרור, לא ביטחון אלא דם יהודי שנשפך ברחובות, ביישובים ובערי ישראל.

הסכמי אוסלו היו מסר של חולשה כלפי האויב ומסר עבורו שניתן לסחור בארץ ישראל. במשך השנים הוכח באופן שאי אפשר להתעלם ממנו מה קורה כשנותנים כוח, נשק ושטח לאויב שמטרתו חיסול מדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת להשתחרר מההסכמים הכושלים הללו ולהחזיר לידיה את האחריות המלאה על ביטחון אזרחיה ועל ריבונותה.

אני קוראת לחברי ועדת השרים לתמוך בהצעת החוק ולעשות צעד היסטורי של תיקון לאומי״.