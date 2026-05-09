דיווח: ישראל הקימה מאחז חשאי בעיראק שסייע לתקיפות באיראן

ישראל הקימה ערב המלחמה מתחם צבאי סודי במדבר העיראקי, ששימש את חיל האוויר ואת הכוחות המיוחדים במהלך התקיפות נגד איראן. עוד דווח כי מטוסים ישראליים תקפו כוח עיראקי שהתקרב לאזור וכמעט חשף את האתר

דיווח בוול סטריט ג׳ורנל חושף כי ישראל הקימה לפני פתיחת המלחמה מאחז צבאי סודי במדבר העיראקי, שנועד לתמוך בפעילות האווירית נגד טהרן.

על פי הדיווח, המתחם הוקם בידיעת ארצות הברית ושימש כנקודת תמיכה קדמית עבור חיל האוויר הישראלי.

במקום שהו, לפי הפרסום, גם כוחות מיוחדים שנועדו לספק מענה במקרה של נפילת כלי טיס או צורך בחילוץ אנשי צוות במהלך הפעילות בעומק שטח האויב.

המאחז החשאי העניק לישראל יתרון מבצעי משמעותי, מאחר שאפשר לחיל האוויר לפעול מנקודה קרובה יותר לזירה האיראנית, המרוחקת כ־1,600 קילומטרים מישראל.

בדיווח צוין כי מפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר, רמז לפעילות מסוג זה באיגרת שפרסם בתחילת חודש מרץ, כאשר כתב כי לוחמים מיחידות מיוחדות של חיל האוויר מבצעים “משימות מיוחדות מציתות דמיון”.

לפי הוול סטריט ג׳ורנל, במהלך חודש מרץ כמעט נחשף מיקומו של המתחם, לאחר שרועה צאן מקומי הבחין בפעילות חריגה באזור ודיווח עליה.

בעקבות הדיווח שלח צבא עיראק כוח לבדוק את המתרחש, אך לפי הפרסום, מטוסים ישראליים פעלו נגד הכוח שהתקרב לאתר במטרה להרחיקו מהאזור.

בדיווח נטען כי במהלך התקיפה נהרג חייל עיראקי ושניים נוספים נפצעו, לאחר שנפתחה אש לעבר כלי הרכב של הכוח. בעיראק התייחסו אז לתקרית כאל פעולה חריגה שבוצעה ללא תיאום עם בגדד.

סגן מפקד פיקוד המבצעים המשותפים בעיראק, גנרל קייס אל־מוחמדאווי, אמר לאחר האירוע כי מדובר בפעולה שבוצעה ללא אישור או תיאום, ורמז כי כוח כלשהו פעל בשטח וזכה לסיוע אווירי תוך שימוש ביכולות מתקדמות שאינן בידי הכוחות העיראקיים.

בעקבות התקרית הגישה עיראק תלונה לאו״ם, שבה יוחסה התקיפה לארצות הברית. עם זאת, לפי הגורמים שעליהם מסתמך הדיווח, וושינגטון ידעה על עצם קיומו של המתחם, אך לא הייתה מעורבת בתקיפה שבוצעה נגד הכוח העיראקי.

בישראל ובעיראק לא נמסרה תגובה רשמית לפרסום. מומחי ביטחון שצוטטו בדיווח הסבירו כי המדבר במערב עיראק, המאופיין במרחבים פתוחים ובאוכלוסייה דלילה, מתאים במיוחד להקמת מאחזים צבאיים זמניים וחשאיים בדומה לפעולות שביצעו בעבר כוחות אמריקניים באזור.