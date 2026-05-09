עידן עמדי נגד הפרסום השקרי: “אל תכניסו לנו מילים לפה”

לאחר שפורסם בשמו ציטוט פוליטי נגד ממשלת שמאל, הזמר ולוחם צה״ל במילואים עידן עמדי פרסם הבהרה חריפה והכחיש את הדברים: “מדובר בפייק מוחלט"

הזמר ולוחם המילואים עידן עמדי פרסם הערב הבהרה חריגה, לאחר שברשתות החברתיות הופץ פרסום שייחס לו אמירה פוליטית נגד ממשלת שמאל.

בפרסום שהופץ ברשת נטען כי עמדי אמר: “לא הקרבתי את חיי בשביל ממשלת שמאל”, לצד תמונתו. בעקבות זאת פרסם עמדי תגובה חריפה, שבה הכחיש לחלוטין את הדברים והבהיר כי מדובר בפרסום שקרי.

“פותח את הטלפון במוצאי שבת להודעות על הפרסום השקרי הזה”, כתב עמדי. “עצוב לי שצריך להגיב בכלל שמדובר בפייק מוחלט”.

עמדי הדגיש “שקר כזה משחית את זכר חבריי שיצאו לקרב והקריבו את חייהם למען עם ישראל כולו, ללא היסוס וללא מחשבה”.

עוד כתב כי חבריו לנשק הגיעו מכל חלקי החברה הישראלית ומכל הדעות הפוליטיות: “חלקם הצביעו ככה וחלקם ככה, אבל הייתה ביניהם רעות, כבוד ואמת, ואני מתגעגע אליהם ולתכונות האלו שלהם בכל יום”.

עמדי הזהיר מפני התגברות השימוש בשמותיהם ובדמותם של נפגעי המלחמה לקראת תקופת הבחירות. “עונת הבחירות קרבה ואיתה יגיעו שקרים וארס מכל עבר”, כתב. “אנא מכם, השאירו את המשפחות השכולות, פצועי צה״ל והחטופים ששבו מחוץ למשוואה”.

בסיום דבריו קרא עמדי לציבור שלא להפיץ פרסומים שלא יצאו ממנו ישירות: “אל תנסו לנכס אותנו לצד כזה או אחר, אל תפרשו אותנו ואל תכניסו לנו מילים לפה. היו ערניים לשקרים, אל תפיצו אותם”.

עמדי הבהיר כי כל אמירה שמיוחסת לו ואינה מופיעה בקולו, בפניו או בעמודיו הרשמיים צריכה להיחשב כשקר. “בבקשה הפיצו את האמת”, חתם.