מתמודד לקונגרס בארה"ב פעל להתנקש בשרי ממשלת ישראל

משפיען ימין קיצוני שפתח לאחרונה בריצה עצמאית למושב בקונגרס האמריקאי, בדק אפשרות להתנקש בשרי ממשלה ישראלים ובדמויות יהודיות מובילות כמו בן שפירו, על פי עדויות מקורבים הוא חקר באופן עקבי אחר המיקום של דמויות כאלה וכמה קשה יהיה 'להסיר אותם'

משפיען הרשת ההולל שהפך בשנים האחרונות לדמות מובילה בימין הקיצוני והאנטישמי בארצות הברית, אשר פתח לפני שבועות בודדים בריצה עצמאית למושב בבית המחוקקים של ארצות הברית, נחשף על ידי מקורבים כמי שחקר באובססיביות את האפשרות להתנקש בשרי ממשלת ישראל, ודמויות יהודיות מובילות כמו בן שפירו.

דן בלזריאן, אדם שנכנס לשיח הציבורי לפני מעל לעשור, בתור משפיען רשת שמכר לגברים צעירים סגנון חיים הולל ומתירני שכלל מטוסים פרטיים, דוגמניות, סמים ועוד, הפך לאורך השנתיים האחרונות לאחת הדמויות המובילות בימין הקיצוני והאנטישמי בארצות הברית, וכעת דמויות מאותו זרם ומקורבים לבלזריאן חושפים כי חקר לעומק את האפשרות להתנקש בשרים ישראלים ובדמויות יהודיות פופולריות בארצות הברית.

שני גורמים מובילים באותה תנועה, אשר היו מקורבים לבלזריאן ונפגשו איתו לאורך השנתיים האחרונות מספר פעמים, מעידים על דפוס חוזר וברור. בלזריאן הזמין משפיענים אנטישמיים נוספים לביתו הפרטי בלאס ווגאס, שם ביקש מהם להותיר את כל המכשירים הטלפוניים שלהם בחדר מבודד, ואז ניהל איתם שיחות בחדר צדדי וניסה 'לגייס אותם' אל אותה תוכנית.

ניק פואנטס, משפיען ימין אנטישמי חלק ברשתות החברתיות כיצד במהלך פגישתו הראשונה עם בלזריאן, הוא התבקש להשאיר את מכשיר הטלפון שלו בחדר נפרד, ואז נשאל על ידי בלזריאן "כמה קשה זה יהיה להתנקש בשרי ממשלה ישראלים" כאשר לאחר מכן הזמין אותו בלזריאן להתארח איתו בדובאי ובקטאר.



לוקאס ג'ייג', משפיען ימין קיצוני נוסף, חולק בתגובה לפואנטס כיצד נשאל על ידי בלזריאן, כיצד ניתן לחסל את בן שפירו. צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית.

דמות נוספת בימין הקיצוני, אנטישמי 'מתפקח' (לטענתו) שיצא לאחרונה נגד אותם דמויות ימין קיצוני ואנטישמי, חלק כיצד גם הוא נפגש עם בלזריאן בפעם הראשונה, וגם הוא נלקח לתוך חדר צדדי ללא מכשירים טלפונים, וכיצד כמעט מיד החל בלזריאן לחקור איתו את האפשרות להתנקש בדמויות יהודיות כמו בן שפירו.

על פי עדויות, בלזריאן שאל גורמים נוספים, לפחות בשני במקרים אחרים שאלות כמו: "כמה יהיה קשה לעקוב אחרי תנועות של שרים מישראל" בנוסף שאל בלזריאן "עד כמה האבטחה עליהם כבדה" ותהה בקול יחד עם הנוכחים "כמה יהיה קשה להצליח 'להסיר אותם' ".

ובמקרה נוסף שתואר, בלזריאן חקר דמות אחרת בקשר להיכרות שלו עם הפרשן היהודי-אמריקאי הפופולרי בן שפירו ושאל אותו "איפה בן שפירו גר" והוסיף שאלות נוספות כמו "מה אנחנו יודעים על השיגרה שלו, האם יש זמנים קבועים שהוא נמצא בבית ללא המשפחה".

אותם מקורבים פרסמו את העדויות ברשת החברתית והסבירו כי בהתחלה ביטלו את הדברים של בלזריאן בתור התבדחות או 'דיבורי מלתחה' מוגזמים לדבריהם, אך לאחר שעדויות נוספות החלו להישמע על ידי אנשים בקשר למקרים דומים בהם שוחח איתן בלזריאן על האפשרות להתנקש בגורמים יהודים וישראלים, החליטו לצאת גם עם עדותם שלהם.

בזלריאן יכול להיתפס כדמות קצה, ואולי אפילו כמגוחך בשל עברו המפוקפק וחיבתו אל אור הזרקורים וסערות תקשורתיות, אך מעבר לכך, לבזריאן נתונים רבים שצריכים להעלות חששות משמעותיים, מעבר להיותו סימון לרמת השיח הנוכחית בפינות חשוכות אך פופלריות של התרבות האמריקאית.

בלזריאן עבר הכשרה בצבא ארצות הברית, ואפילו נבחן לקראת הצטרפות אל יחידת אריות הים המפורסמת של הכוחות המיוחדים של הצי האמריקני, אך הודח בעקבות עבירות משמעות. בהמשך חיו בלזריאן הראה גם מוכנות לקחת צעדים קיצוניים, הוא הואשם בשורה של עבירות אלימות לאורך חייו, ואף נעצר על ידי ה-FBI רגע לפני שעזב את ארה"ב בבהילות בחשד להכנת חומרי נפץ מאולתרים והחזקת חומרי נפץ כמו TNT בביתו, אך לבסוף בגלל חוקים מקלים במיוחד בנושא של מדינת לאס ווגאס, שוחרר לבסוף ללא אישום משמעותי.

הוא גם הצדיק גילוי אלימות נגד יהודים אין ספור פעמים, הסביר כי במידה והיו מכריזים מלחמה על ישראל היה "הראשון להירשם" והודיע כי "כל המדינה הזו שטנית וצריכה להימחק". לאורך השבועות האחרונים פתח בלזריאן במירוץ קונגרס נגד חבר הקונגרס היהודי רנדי פיין במדינת פלורידה, אותו הוא מרבה לכנות 'יהודי שמן' ואף מחלק חולצות לתומכיו עם איור שלו חונק יהודים.



