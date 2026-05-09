בנט פונה לליכודניקים: "הליכוד עזב אתכם, בואו אלינו"

ראש הממשלה לשעבר פרסם סרטון שבו קרא למצביעי הליכוד להצטרף אליו ואל לפיד, תקף את חברי הכנסת של המפלגה וטען כי הליכוד הפך ל“מפעל ג׳ובים” שמקדם השתמטות המונית

פנה הערב למצביעי הליכוד וקרא להם לעזוב את המפלגה ולחבור אליו ואל לפיד.





בציוץ שהעלה ברשת X כתב: "הליכודניקים נשארו נאמנים לערכים, אבל הליכוד עזב אותם. קריאה אישית לאחיי ואחיותיי מצביעי הליכוד".

אל הציוץ סרטון בו אמר: "אני בא מבית ליכודי, אבא זכרו לברכה היה חבר ליכוד. אמא תיבדל לחיים ארוכים, גם הייתה חברת ליכוד."

מפלגת הליכוד של פעם הייתה מפלגה של אחדות, של לאומיות, של אהבת ארץ ישראל, מפלגה ליברלית, מתוקנת שבונה פה מדינה נפלאה.

זה כבר לא אותו הליכוד.

חברי הכנסת של הליכוד היום מחבקים עבריינים בצורה גלויה על ימין ועל שמאל, ומהללים אותם.

הליכוד של היום מקדם השתמטות המונית של מאה אלף מאחינו החרדים, צעירים, שהיו יכולים לשחרר קצת את הילדים שלנו מלבנון ומהגבול, אבל לא, הם מקדמים השתמטות מסיבות פוליטיות.

הליקוד של היום, זה יצרני ג'ובים במשרד הביטחון ומשרד החינוך, משרד התחבורה שפשוט הפכו למפעל ג'ובים ענקיים על חשבון אזרחי מדינת ישראל.

ולכן אני קורא לכם אלינו, לביחד, אנשי ליכוד, נשות ליכוד, יש לכם בית אמיתי למי שיש אהבת ארץ ישראל, את עם ישראל, את אחדות ישראל.

מי שאופטימי ופטריוטי ומאמין במדינה המופלאה שלנו. בואו אלינו ונתקן את מדינת ישראל ביחד.