בארה"ב מעריכים: חמינאי הבן מנהל את איראן ממקום מסתורו

בכיר איראני צוטט באל־חדת׳ וטען כי המנהיג העליון החדש של איראן החלים מפציעתו במבצע “שאגת הארי”. במקביל, CNN דיווחה כי המודיעין האמריקני מעריך שחמינאי ממשיך להשפיע על קבלת ההחלטות בטהרן ממקום מסתורו

דיווחים חדשים סביב מצבו של מנהיג איראן מוג׳תבא חמינאי: הערוץ הסעודי אל־חדת׳ ציטט בכיר איראני שטען כי חמינאי החלים מפציעתו בתקיפה במסגרת מבצע “שאגת הארי”, וכי מצבו הבריאותי כעת תקין לחלוטין.

הדיווח מגיע לאחר שבועות ארוכים שבהם חמינאי לא נראה בציבור, לא פורסם תיעוד עדכני שלו, והספקולציות סביב מצבו נמשכו.

מאז חיסול אביו, המנהיג העליון עלי חמינאי, ומינויו של מוג׳תבא ליורשו, היעדרותו מהמרחב הציבורי הפכה לאחת השאלות המרכזיות סביב יציבות המשטר בטהרן.

על פי דיווחים קודמים, חמינאי נפצע בתקיפות בתחילת המערכה, אך גורמים איראניים ניסו לאורך התקופה לשדר כי הוא שומר על כשירות ומעורב בניהול המדינה.

במקביל, CNN דיווחה מפי גורמים המעורים בהערכות המודיעין האמריקני כי למרות היעדרותו מהציבור, חמינאי עדיין ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב מדיניות המשטר האיראני.

לפי הדיווח, בארצות הברית מעריכים כי הוא מעורב בין היתר בגיבוש הקו האיראני סביב האפשרות לחזור למשא ומתן עם וושינגטון.

עם זאת, גם במערב מודים כי רב הנסתר על הגלוי: מיקומו המדויק של חמינאי אינו ידוע, וגם מידת השפעתו בפועל על הנהגת איראן אינה ברורה.

לפי הדיווחים, חלק מהקושי נובע מכך שהוא נמנע משימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים, מחשש לאיתור או יירוט.

בתוך כך, ההערכה האמריקנית היא שהנהגת איראן עדיין מפוצלת. לצד חמינאי, בכירים במשמרות המהפכה ויו״ר הפרלמנט מוחמד קאליבאף נחשבים לדמויות מרכזיות בקבלת ההחלטות היומיומית.

ברקע, בטהרן בוחנים את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, אך עדיין לא ברור האם יש גורם אחד שמחזיק בסמכות מלאה לקבל החלטה אסטרטגית בשם המשטר.