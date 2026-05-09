הלחימה בצפון: 3 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ; 1 במצב קשה

דובר צה״ל עדכן הערב כי במהלך היום נרשמו מספר אירועים ביטחוניים בגבול הצפון, לאחר שרחפני נפץ ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפלו בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול לבנון.

באחד האירועים נפצע לוחם צה״ל במילואים באורח קשה. בנוסף, קצין במילואים ולוחם מילואים נוסף נפצעו באורח בינוני. השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

בצה״ל הדגישו כי שיגור הרחפנים לשטח ישראל מהווה הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה.

במקביל, חיל האוויר יירט במהלך היום מספר שיגורים שביצע חיזבאללה לעבר כוחות צה״ל הפועלים בדרום לבנון. באירועים אלו לא היו נפגעים לכוחותינו.

עוד נמסר כי באירועים נוספים שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה״ל בדרום לבנון. באחד המקרים פגע רחפן נפץ בכלי הנדסי לא מאויש של צה״ל. לכלי נגרם נזק, אך לא היו נפגעים בקרב הכוחות.

בצה״ל ממשיכים לפעול במרחב הגבול ובדרום לבנון, תוך שמירה על כוננות גבוהה מול ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחות וביישובים הסמוכים לגבול.