"הבזקי אור": טראמפ הורה לחשוף מסמכי עב"מים מסווגים

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הורה לאחרונה על חשיפת סדרת מסמכים ותמונות מסווגים העוסקים במה שהממשל האמריקני מכנה UAP (Unidentified Aerial Phenomena – תופעות אוויריות בלתי מזוהות).



המונח, שהחליף את המונח המסורתי UFO (עב"ם), נועד לתאר עצמים או תופעות שטיבם אינו ידוע, מבלי לקבוע שמדובר בחיים מחוץ לכדור הארץ. הגילויים החדשים כוללים מידע ממשימות "אפולו" 12 ו-17 שנחתו על הירח, ומספקים הצצה לדיווחים המסתוריים של האסטרונאוטים בזמן אמת.

מתוך המסמכים שנחשפו, בולט דיווחו של האסטרונאוט אלן בין (Alan Bean) ממשימת אפולו 12. לפי תמלילי הקשר עם בקרת המשימה בכדור הארץ, בין תיאר תופעה חריגה של "הבזקי אור... שטים בחלל". הדיווח הופך למסקרן אף יותר כאשר בין מציין בתמלולים כי נראה שהאורות הללו מגיעים ישירות מכיוון הירח.

"חגיגות יום העצמאות האמריקאי"

גם ממשימת אפולו 17, המשימה המאוישת האחרונה לירח, עלו דיווחים דומים ומפורטים. האסטרונאוטים תיארו חלקיקים בהירים מאוד שנראו לדבריהם כמו "חגיגות יום העצמאות האמריקאי" (Fourth of July). בתמלול הם מתארים את העצמים כ"שברים משוננים מאוד וזוויתיים שמתגלגלים בחלל". בהמשך הדיווח הם מוסיפים כי אותם שברים "מסתובבים רחוק מאוד במרחק" מהחללית שלהם, תיאור שעורר סימני שאלה רבים בקרב החוקרים לאורך השנים.

החלטת הנשיא לחשוף את המסמכים הללו כעת נתפסת כחלק ממדיניות השקיפות הגוברת של הממשל האמריקני בנושא תופעות בלתי מזוהות. בעוד הקהילה המדעית נוטה לייחס חלק מהדיווחים הללו לתופעות אופטיות, חלקיקי קרח או שברי לוויינים, חשיפת התמלולים המקוריים של האסטרונאוטים בשטח מעניקה משקל מחודש לדיון הציבורי על מה באמת מסתתר בחלל העמוק ובסביבת הירח.

נכון לעכשיו, בנאס"א ובמערכת הביטחון האמריקנית שומרים על זהירות ומדגישים כי המונח UAP משאיר את הדברים בגדר "בלתי מזוהים", אך אין ספק כי התיאורים של לוחמי החלל האמריקנים מלפני עשורים ממשיכים להצית את הדמיון גם בשנת 2026.