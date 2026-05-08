בנט: אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל - בלשכת רה"מ

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נגד בנימין נתניהו: "כשראש הממשלה מחזיר ללשכתו יועץ שעבד עבור קטאר בזמן מלחמה, הוא מעביר מסר שבגידה היא לגיטימית" • עוד קושר בנט בין העסקת היועץ לעלייה במקרי הריגול בישראל

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, פרסם היום (שישי) הצהרה לוחמנית במיוחד המופנית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.



במוקד המתקפה עומדת המשך העסקתו של יועץ בכיר בלשכת ראש הממשלה, אשר נחשד שקיבל תשלומים מקטאר במהלך חודשי המלחמה. בנט טוען כי המהלך מהווה "נזק לדורות" ופגיעה אנושה בביטחון ישראל ובערכי הנאמנות למדינה.

"כל רגע שבו נתניהו ממשיך להעסיק סוכן קטארי בלשכתו - מגביר את מגיפת מקרי הריגול בישראל", פתח בנט את דבריו. הוא התייחס לעלייה חסרת התקדים שנרשמה בשנתיים האחרונות במספר האזרחים הישראלים שנעצרו בחשד לבגידה ועבודה עבור האויב בתשלום.

"אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל"

לטענתו, הסיבה לכך אינה מקרית: "זה מתחיל בדוגמה האישית. כשנתניהו מחזיר ללשכתו יועץ שעבד בתשלום עבור קטאר בזמן מלחמה - עובדה שאין עליה מחלוקת - הוא מעביר מסר לכל האזרחים שבגידה במדינה היא לגיטימית".

בנט הגדיר את הפרשה כ"אירוע הבגידה החמור בתולדות ישראל", תוך שהוא מדגיש כי קטאר היא זו שמימנה את חמאס ואירחה את מנהיגיו בזמן הטבח. "אותה קטאר שילמה מאות אלפי דולרים לשלושת יועציו הקרובים ביותר של נתניהו, בזמן הטבח ובזמן המלחמה", כתב בנט.



"היועצים האלה ניצלו את תפקידם בלשכה כדי לקדם את האג'נדות של המפעיל הקטארי שלהם. נתניהו טען שלא ידע, אבל עכשיו הוא יודע - ובמקום להוקיע את הבוגד, הוא ממשיך להעסיק אותו כגיבור".

יו"ר מפלגת "ביחד" דחה את טענות סביבת נתניהו לפיהן קטאר אינה מוגדרת רשמית כ"מדינת אויב" בחוק הישראלי, וטען כי מדובר בשאלה ביטחונית וערכית ראשונה במעלה. "לו הייתי מגלה שאחד מיועציי מקבל בסתר משכורת ממדינה זרה, הייתי מעיף אותו בבושת פנים", הצהיר.



"אם ראש השב"כ או הרמטכ"ל היו מגלים שאיש לשכתם עובד עבור קטאר, הם היו ממשיכים להחזיק אותו? ברור שלא. אז למה בלשכת ראש הממשלה, קודש הקודשים של ביטחון ישראל, זה נראה למישהו בסדר?".

בסיום דבריו, קשר בנט ישירות בין התנהלות הלשכה לבין האירועים הפליליים-ביטחוניים האחרונים שזעזעו את המדינה: "כשאנשים רואים את התנהלות נתניהו, הם מסיקים שאין בעיה שגם הם יבגדו ויקבלו 500 ש"ח כדי לצלם את הבית של הרמטכ"ל".

