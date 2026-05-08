"זו תשובתנו הציונית": נחנך בית הכנסת הגדול ביותר בחבל אשכול

נחנך את בית הכנסת החדש ביישוב שלומית בנוכחותו של זאב אלקין: "סמל לרוח ההתיישבות והאמונה" • המבנה, הגדול ביותר מסוגו באזור, הוקם לזכרם של ארבעה מגיבורי היישוב שנפלו בקרב בפרי גן בשבעה באוקטובר • היעד השאפתני: הכפלת מספר התושבים בחבל תקומה ל-120 אלף

במעמד מרגש וסמלי נחנך היום (שישי) ביישוב שלומית בית הכנסת החדש של היישוב – המבנה הדתי הגדול ביותר שהוקם בחבל אשכול ובחבל תקומה כולו מאז פרוץ המלחמה.



הטקס נערך בהשתתפות השר האחראי על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין, תושבי המועצה והמשפחות השכולות. עבור שלומית, יישוב דתי-לאומי השוכן בנקודה אסטרטגית על משולש הגבולות ישראל-עזה-מצרים, חנוכת הבית היא עדות ניצחת להמשכיות ולהתעצמות ההתיישבות בקו העימות.

סיפורו של היישוב שלומית בשבעה באוקטובר הפך לאחד מסמלי הערבות ההדדית של המלחמה. למרות שהיישוב עצמו לא נפרץ, חברי כיתת הכוננות של שלומית לא נשארו להגן רק על בתיהם; הם יצאו תחת אש כבדה כדי לסייע ליישובי העוטף הסמוכים שנמצאו תחת מתקפה רצחנית.





בקרב גבורה במושב פרי גן השכן, הם נלחמו בחירוף נפש מול עשרות מחבלים, מנעו טבח בתושבי המושב ושילמו מחיר כבד מנשוא כשארבעה מטובי בניהם נפלו בקרב.

בית הכנסת החדש הוקם והוקדש לזכרם של ארבעת הגיבורים: בכור סוויד, אביעד כהן, אוריאל ביבי וראובן שישפורטיש הי"ד. "הסיפור שלהם הוא הסיפור של חבל תקומה כולו – גבורה, ערבות הדדית ואהבת הארץ", אמר השר אלקין במהלך הטקס.



הוא הדגיש כי המבנה המפואר, שבלב ההתיישבות הסרוגה על הגבול, מהווה מענה ציוני לכל מי שביקש לעקור את היהודים מאדמתם, ומסמל את הקשר העמוק שבין אמונה לבנייה.

במהלך נאומו הציב השר אלקין יעד אסטרטגי שאפתני לשיקום האזור, כשהכריז על הכוונה להכפיל את מספר התושבים בחבל תקומה מ-60 אלף ל-120 אלף תושבים. השר ציין כי הממשלה פועלת כבר כעת כדי להפוך את האזור לחזק ומשגשג יותר משהיה ערב המלחמה.



המבנה החדש בשלומית צפוי להוות מרכז רוחני וקהילתי שוקק, המסמל את המעבר מחורבן לתקומה ואת נחישותם של תושבי הדרום להכות שורשים עמוקים עוד יותר באדמת הגבול.