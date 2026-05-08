"הרוצח יצא בזול": משפחתו של ימנו זלקה ז"ל נגד הפרקליטות

משפחתו של ימנו זלקה ז"ל יוצאת למתקפה חריפה נגד הפרקליטות, בעקבות הכוונה להעמיד לדין את הדוקר בגין "רצח באדישות" ולא בגין "רצח בכוונה תחילה" • המשפחה: "הרוצח ידע שהוא צריך רק להעלים את הסכין כדי לצאת מזה בזול"

הזעם במשפחתו של זלקה גבר לאחר הפרסומים על סעיף האישום המסתמן, שלטענתם אינו משקף את האכזריות שבה בוצע המעשה. "למדינה שלמה קפא הדם כשהיא ראתה את הרצח הברוטלי של ימנו, אבל לפרקליטות זה לא מספיק", מסרו בני המשפחה בהודעה כואבת.

המשפחה הוסיפה כי לדעתם, הנאשם פעל בקור רוח ובתכנון מוקדם: "הרוצח המקצוען צדק. הוא ידע שהוא צריך היה רק להעלים את הסכין כדי לצאת מזה בזול. הוא יקבל עונש שיאפשר לו להשתחרר לאחר כמה שנים ולהתחיל חיים חדשים, בזמן שימנו נרקב בקבר!".

הביקורת של בני המשפחה מתמקדת בפער שבין חומרת המעשה לבין היכולת הראייתית של המדינה להוכיח כוונה תחילה ללא כלי הרצח. לטענתם, ההיצמדות לסעיפי אישום טכניים מפקירה את ביטחון הציבור ומחטיאה את המטרה המרכזית של מערכת המשפט.

הפרקליטות בוחרת להיצמד לחוק היבש

"במקום שהפרקליטות תבין שיש פה הזדמנות לייצר מציאות חדשה והרתעה נגד מגיפת האלימות, היא בוחרת להיצמד לחוק היבש", מסרו בכאב, תוך שהם מתריעים כי "בקצב הזה, הרצח הבא נמצא כבר מעבר לפינה".

במקביל למאבק המשפטי והציבורי, בפתח תקווה הוקמה פינת הנצחה לזכרו של זלקה, שהפכה למוקד של עלייה לרגל עבור חברים ותושבים המבקשים לחלוק כבוד אחרון. האירוע, שהתרחש בתחילת מאי 2026, ממשיך להדהד בעיר ובמדינה כולה, כאשר בני המשפחה מבהירים כי לא ישקטו עד למיצוי הדין המלא. מבחינתם, המאבק אינו רק על זכרו של בנימין, אלא על דמותה של מערכת אכיפת החוק בישראל.