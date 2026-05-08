צה"ל נערך לירי כבד מחיזבאללה: "להישמע להנחיות פיקוד העורף"

דובר צה"ל מסר כעת (שישי) כי בהתאם להערכת המצב, צה"ל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות.

צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם.

נזכיר כי שלשום, ישראל חיסלה את מפקד כוח רדואן בדאחייה, ומאז הצפון נמצא בכוננות גבוהה מחשש לירי נרחב.

כשעה לאחר מכן, החלו אזעקות בנהריה, עכו והקריות. מדובר צה"ל נמשך: בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר שטח הארץ.

חיל האוויר יירט שיגור אחד והנוספים נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. זוהי הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.