ההסתבכות סביב העתירות נגד רומן גופמן. לכל הפרטים

היועמ"שית נגד ועדת גרוניס ודורשת הארכה, נתניהו טוען כי צריך לדחות את העתירות על הסף, ורומן גופמן עצמו טוען כי "לא היה הפעלה כזו" בעניין אורי אלמקייס | העתירות לבג"ץ נגד ראש המוסד

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אמש כי היא לא אישרה לוועדת גרוניס להגיש חוות דעת מטעם עצמה ובשל כך דרשה לפסול את עמדת הוועדה שטענה כי המינוי ראוי וכי אין לבטלו.

בשל כך, שופטי בג"ץ מתחו ביקורת חריפה על חברי הוועדה, על כך שהם הגישו את חוות דעתם באופן פרטי, מבלי לקבל על כך אישור.

גופמן עצמו מסר את עמדתו לבג"ץ, ״קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה״, נכתב בתגובה לבג״ץ. גופמן טוען כי העתירות מבקשות להפוך את בג״ץ ל״מעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינוי בכירים״ וכן ״להחליף את שיקול דעת ראש הממשלה וממשלת ישראל - הגורמים המוסמכים להחליט מהו המינוי שיתרום באופן המיטבי לביטחון ישראל - בשיקול דעת בית המשפט״.





במסגרת התגובה תוקף גופמן גם את עצם הגשת העתירות. ״העותרים מנסים ללקט טענות מן הגורן ומן היקב״, נכתב, ובהמשך נטען כי מדובר בטענות המבוססות על ״רכילות והוצאת לעז״, ״פרסומי כזב בתקשורת״ ו״כתבות מטעם״. עוד נטען כי ״עצם ההסתמכות על ‘כתבות מטעם’… הינה עילת לדחיית העתירות״.

חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אורי אלמקייס, שעליה נשענות מרבית מהטענות נגד המינוי וכן עמדת המיעוט של יו״ר הוועדה המייעצת למינויים בכירים, השופט בדימוס אשר גרוניס. גופמן דוחה את הטענות שלפיהן הפעיל את אלמקייס במסגרת תפקידו הצבאי וטוען כי מדובר בהצגה מעוותת של המציאות. לדבריו, ״לא הייתה הפעלה כזו״.

נתניהו מצידו מסר היום את תגובתו לבג"ץ, בו הוא טוען כי יש לדחות את העתירות באופן מיידי.

היועמ"שית, שהיתה אמורה להגיש את תגובתה היום ביקשה באופן לא מפתיע הארכה עד ליום ראשון, כאשר הדיון צפוי להתקיים ביום שלישי.

בג"ץ בתגובה מסר כי עליה להעביר את עמדתה עד השעה 16:00 היום.