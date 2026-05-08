מינוי גופמן - נתניהו לבג"ץ: החלטתי עדיפה משל בית המשפט

ראש הממשלה נתניהו מסר את תשובתו לבג"ץ בעניין העתירות נגד רומן גופמן: "סבירות החלטתו של רה"מ נתניהו עדיפה עשרות מונים על פני ה"סבירות" של כל אחד אחר, ובית המשפט הנכבד בכלל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר היום (שישי) את תשובתו לבג"ץ בעניין העתירות נגד רומן גופמן לראשות המוסד.

בתשובתו כתב נתניהו: "סבירות החלטתו של רה"מ נתניהו עדיפה עשרות מונים על פני ה"סבירות" של כל אחד אחר, ובית המשפט הנכבד בכלל. לא זו בלבד שרה"מ סבור שהוא המועמד המוכשר ביותר למשימה הוא גם יודע מכלי ראשון, כי לא דבק בו רבב ערכי בעשרות שנות שירותו הצבאי והוא המוכשר ביותר לתפקיד. יש לדחות את העתירות".

עוד נמסר כי "נדרשים לא מעט חוסר מודעות עצמית וחוסר אחריות ביטחונית ולאומית מצד העותרים, שעה שהם מבקשים, חלקם ממניעים פוליטיים זרים, לפסול החלטה ביטחונית הרת גורל אשר אין להם כל יכולת להעריך את משמעויותיה. נדרשת לא מעט חוסר מודעות דמוקרטית מצד העותרים שעה שהם מבקשים לשלול מהעם את הסמכות שהפקיד בידי רה"מ לקבוע את זהות מי שיממש את מדיניות הביטחון של הממשלה בעת מלחמה".

נתניהו הדגיש כי "לא דבק בגופמן רבב ערכי בעשרות שנות שירותו הצבאי. ואפילו אם היה נמצא פגם בטוהר מידותיו רה״מ היה רשאי להעריך את הפגם מול יתרונותיו, על רקע צרכיה ואתגריה של המדינה ורק אז לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לביטחון ישראל. אלא שלא מיניה ולא מקצתיה. מידותיו של גופמן נסרקו במסרקות של ברזל ונמצאו טהורות".