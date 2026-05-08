פרשה בטחונית חמורה בצה"ל; זה מה שמותר לפרסם

פרשה ביטחונית חמורה נחשפת הבוקר (ו'): הודעה משותפת לדוברות השב"כ, המשטרה וצה"ל מעדכנת כי שלושה חיילים ואזרח נעצרו במהלך חודש מרץ האחרון, בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

מחקירתם בשב"כ עולה תמונה מדאיגה, לפיה הנאשמים החלו את פעילותם בעודם קטינים, בטרם התגייסו לצה"ל. על פי החשד, הם ביצעו משימות שונות תוך שהם מודעים לכך שהגורם המפעיל אותם הוא מודיעין איראני.

צילום בסיסים ורכישת אמל"ח

במסגרת הפעילות, אחד הנאשמים פעל לגיוס יתר חברי הקבוצה. החשודים תיעדו והעבירו למפעיליהם תמונות וסרטונים של אתרים אסטרטגיים וציבוריים ברחבי הארץ, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות ומצלמות אבטחה.

חמור מכך, החשודים תיעדו את בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהם. בחקירה עלה עוד כי הנאשמים נתבקשו לרכוש אמצעי לחימה (אמל"ח), וחלקם אף פנו ביוזמתם למפעיל כדי לקבל משימות ביטחוניות נוספות ואף היו מעורבים בהשחתת רכוש.

"מאמצים חוזרים ונשנים לגיוס ישראלים"

פרקליטות מחוז חיפה תגיש היום לבית המשפט כתבי אישום חמורים כנגד הארבעה. גורמי הביטחון מציינים כי מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שנחשפו לאחרונה, המלמדים על מאמצים בלתי פוסקים של איראן וגורמי טרור לגייס אזרחים ישראלים לפעילות נגד ביטחון המדינה.

גופי הביטחון שבים ומזהירים את הציבור מפני קיום קשר עם גורמים זרים לא מזוהים ומדגישים כי יפעלו ביד קשה למיצוי הדין עם כל מעורב. הציבור נקרא לגלות ערנות ולדווח למשטרה או לשב"כ על כל פנייה חשודה ברשתות החברתיות או באמצעי תקשורת אחרים.