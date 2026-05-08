מיכל הקטנה משתפת במצבה הרפואי

כוכבת הילדים הפופולרית מיכל הקטנה, שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות במצבה הרפואי: "הגוף לוחש לנו בשקט"

כוכבת הילדים מיכל הקטנה (מיכל ויצמן) עברה אתמול (חמישי) ניתוח חירום בבית החולים, זאת לאחר תקופה ממושכת שבה התעלמה מסימני אזהרה גופניים לטובת לוח הופעות צפוף. ויצמן אושפזה ונותחה תחת הרדמה מלאה מיד עם שובה מסיבוב הופעות בארצות הברית.

הסיפור החל עוד לפני טיסתה לחו"ל, כאשר ויצמן חשה בנפיחות בבטנה ובכאבים, אך בחרה להתעלם. למרות המצוקה הפיזית, היא המשיכה בלוח הזמנים התובעני שכלל טיסות רבות והופעות על הבמות. רק עם חזרתה לישראל, כשראתה שהתסמינים אינם חולפים, פנתה לבדיקות רפואיות שהובילו להחלטה מיידית על התערבות כירורגית.

"הגוף לוחש לנו ואנחנו בתוך המרוץ"

הפרוצדורה אותה עברה ויצמן היא היסטרוסקופיה כירורגית, הליך המשמש לאבחון וטיפול בבעיות בחלל הרחם. בסדרת סרטונים שהעלתה ממיטת בית החולים כשהיא נראית כאובה ומותשת, שיתפה הכוכבת את עוקביה בתובנות הקשות על הזנחת הבריאות.

"לפעמים הגוף לוחש לנו בשקט ואנחנו בתוך החיים... העבודה, הטיסות, הילדים, העשייה... ממשיכות כרגיל ומאמינות שזה יעבור", כתבה ויצמן בגילוי לב. היא הודתה כי עברה "יממה לא פשוטה, מלאה בפחדים, בלחץ ובכאבים", והבהירה כי הפעם הבינה שהיא חייבת לעצור את המרוץ ולהקשיב לגופה כדי למנוע הידרדרות נוספת.

התמיכה המשפחתית ברגעים הקשים

לצד הכאבים, שיתפה מיכל ברגעים המרגשים והמחזקים שחוותה מצד משפחתה. בנה, ליאו, שלח לה הודעות תמיכה וכתב: "זכיתי בך, חיבקתי אותך ובכיתי, אין אמא כמוך".