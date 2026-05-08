נפתלי בנט על דבריו של ינון מגל: "אין לו אלוהים"

עימות חזיתי ברשתות החברתיות בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לבין מגיש "הפטריוטים" ינון מגל. הרקע לעימות הוא פוסט שפרסם מגל בחשבונו ברשת X (טוויטר לשעבר), שבו עקץ את יונתן שליו וכתב: "עדכון: יונתן שליו הצטרף לדיון הלילי בסופר פארם ברעננה".

בנט לא נותר חייב ופרסם תגובה חריפה שבה חשף את מקום הימצאו של שליו בשירות המילואים. "יונתן שלו נמצא כרגע בעומק לבנון, ומפקד על צוות לוחמי מגלן במילואים בלחימה מול חיזבאללה", כתב בנט בפוסט שזכה לתהודה רבה.

"זה כל הסיפור"

בנט המשיך ותקף את מגל על כך שהוא בוחר לתקוף לוחמים שנמצאים בשדה הקרב: "באותו הזמן הצייצן ינון מגל תוקף אותו. זה כל הסיפור: יונתן שלו נלחם בחיזבאללה, ינון מגל נלחם ביונתן שלו".

בהמשך דבריו השתמש בנט במילים קשות כלפי מגל: "אין לו אלוהים. עצוב". בנט סיים את הפוסט בתפילה לשלום הלוחמים וכתב: "שה' ישמור עליכם, יונתן ועל כל חיילי צה"ל".