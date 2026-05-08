"שר הבטחון ישראל כ"ץ נכנע ליועמ"שית ולשקמה ברסלר"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת למתקפה חזיתית נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, חברה למפלגה, זאת לאחר שחתם על האישור המאפשר ליועצת המשפטית לממשלה להעמידה לדין. בראיון שקיימה הבוקר (ו') עם אלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל", האשימה גוטליב את כ"ץ בכניעה למערכת המשפטית ולמובילי המחאה.

"שר הביטחון נכנע למיארה למרות שהוא לא אמור להיות חותמת הגומי שלה", הצהירה גוטליב בפתח דבריה. לדבריה, החלטת השר לשתף פעולה עם המהלך של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מהווה פגיעה בחסינותה ובמעמדה כחברת כנסת.

"חשפתי את איש השב"כ כדי למנוע הפיכה"

גוטליב התייחסה בדבריה לפרשה שבגינה היא עומדת בפני הליכים משפטיים – פרסום זהותו של בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר, המשרת בשירות הביטחון הכללי. גוטליב טוענת כי המניע למעשה היה לאומי וביטחוני ממדרגה ראשונה.

"אני חשפתי את בן זוגה של מובילת המרד שקמה ברסלר כאיש שב"כ בגלל שהיה לי ברור שיש כאן מרד והפיכה מעל ראשו של ראש הממשלה", הסבירה גוטליב. היא הוסיפה וציינה כי להבנתה, החוק מקנה לה הגנה: "עשיתי זאת במסגרת מילוי תפקידי והחוק קובע פטור מאחריות פלילית על כך".

ביקורת על שר הביטחון: "היה צריך לשאול על ההדלפות"

חברת הכנסת גוטליב לא חסכה במילים קשות כלפי השר כ"ץ וטענה כי הוא פעל מתוך לחץ. "ישראל כ"ץ נלחץ ונכנע למיארה ולברסלר", אמרה. לשיטתה, במקום לאשר את העמדתה לדין, היה על שר הביטחון לדרוש תשובות מהיועמ"שית בנושאים אחרים.

"הוא צריך היה לקרוא ליועמ"שית ולשאול אותה על ההדלפות החמורות ביותר שלא נחקרו", סיכמה גוטליב, כשהיא רומזת לאכיפה בררנית המופנית נגדה בעוד מקרים אחרים של חשיפת מידע אינם זוכים לטיפול דומה.