טיול ירושלמי

מי שאינו ירושלמי אינו מסוגל להבין את גודל ההרגשה כבר מספר ימים לפני שמגיעים לעיר הקודש. אתה מתרגש מעצם העובדה שאתה הולך עכשיו ליממה או שתיים לחוות את ירושלים מכל עבריה: בתיה, נופיה, קולותיה, צליליה וגם אבניה. אבני האבן הירושלמית המתמזגים עם האויר והאוירה יוצרים נופך מיוחד.

בעמק המקשר בין שער יפו בעיר העתיקה לבין העיר החדשה ורחוב אגרון ממוקמת שכונת ממילא.

לפי פרשנות עממית, משמעות השם ממילא הוא היא "זה שבא מאלוקים" על שום בריכת המים הגדולה הסמוכה לשכונה.

מוזיאון חצר היישוב הישן

בבניין אבן ישן בן כ-500 שנה בו נולד לפי המסורת האר"י תערוכות נפלאות. נציין 2 תערוכות שמוצגות עכשיו.

סיפורם של שבויי העיר העתיקה

ביום שישי י"ט באייר, 28 במאי 1948, לאחר קרבות קשים וגילויי גבורה, הניחו לוחמי הרובע היהודי את נשקם.

מפקד הלגיון הירדני, עבדאללה א-תל, לקח בשבי 341 שבויים – לוחמים ואזרחים, בהם נערים, קשישים, פצועים, רופא ושתי חובשות שהתנדבו ללוות את הפצועים לשבי במחנה אום אל ג'מאל בירדן.

התערוכה 'בתקווה להתראות בקרוב' מספרת את סיפורם של שבויי העיר העתיקה באמצעות מכתבים, קטעי יומן , תצלומים ,ועוד.

מבעד לשורות הנכתבות משתקפים עוז הרוח והתושייה כנגד כל הקשיים והשמחה על הקמת מדינת ישראל. מרתק ומעניין מאד.

כיסויי חלה

כיסויי החלה הרקומים ביד נעשו על ידי האישה לצורכי ביתה, לעתים כחלק מתהליך חניכתה והפיכתה לאשת איש. בכיסויי חלה רקומים אלה המסר המועבר אישי יותר ומבטא את רחשי לבה של הרוקמת. אפשר למצוא רחשים לאומיים כדוגמת השיבולים או תקווה לאחרית הימים והגעת הגואל בדגם הלווייתן.

עם הגעת הקִדמה והתיעוש כיסויי חלה מודפסים החלו לתפוס את מקומם. כיסויים אלה נעשו בעיקר לצרכים שיווקיים למען מוסדות החסד והישיבות, שלעתים התאגדו יחד. המסר שניסו מוסדות אלה להעביר בכיסויי החלה הוא אחיד: התורם הוא חלק מהשאיפה לגאולה, הוא תורם למטרה הנעלה של לימוד תורה וישוב תורה בא"י – וברבות הימים ייוושע בזכות תרומה זו.

ברבות השנים הועם זוהרם של כיסויי החלה המודפסים והרקומים ידנית כאחד.

מוזיאון מגדל דוד החדש

המוזיאון מתפרס כעת על יותר מ 20,000 מ"ר, השיפוץ כלל את שימור המצודה העתיקה, שיפוץ המינרט (הצריח – סמלה של ירושלים), חידוש הגן הארכיאולוגי, הקמת ביתן כניסה חדש, חנות ובית קפה, חידוש תשתיות, חשיפת חפירות ארכיאולוגיות נוספות ושיפור הנגישות במצודה, לצד תצוגת קבע חדשה בת 10 גלריות, המשלבות טכנולוגיה חדשנית, מיצגים אינטראקטיביים, מפות מציאות רבודה, וממצאים ארכיאולוגיים וחפצים עתיקים המתוארכים ל – 1500 שנה לפני הספירה.

מסלול זרימת המבקרים החדש, אשר מתחיל בביתן הכניסה בשער יפו, עובר דרך הגלריות ונקודת התצפית במגדל פצאל ומסתיים ביציאה לעיר העתיקה, הופך את מגדל דוד מוזיאון ירושלים לשער לחקר ירושלים. המסלול תוכנן כחלק בלתי נפרד מהקונספט החדש של המוזיאון, ומטרתו לאפשר למבקרים להבין טוב יותר את ההיסטוריה של ירושלים, ובה בעת לספק להם חומר למחשבה ולהתבוננות מחודשת במציאות המורכבת של העיר.

גם להיות בתוך ירושלים וגם להרגיש נינוח כמה שיותר. גוף, נפש ונשמה חברו להם יחדיו בירושלים. בימים אלו מצוגת במגדל תערוכת יהורם גאון אני ירושלמי הכי ירושלמי שיש.

והיכן לנים בירושלים?

הפעם הצעתנו למלון בשכונה הכי גבוהה בעיר. בית וגן ובמרכז גם לא סתם רחוב הפיסגה. במלון בראון ירושלים – הגדול והמפואר ביותר במשפחת מלונות בראון בעיר.

המלון ממוקם בשכונת בית וגן השקטה, על גבעה ירוקה עם נוף פנורמי עוצר נשימה של העיר, ומשלב בין אווירה ירושלמית אותנטית לעיצוב מודרני ומפנק. המיקום האסטרטגי מאפשר גישה נוחה לאטרקציות המובילות של ירושלים, כמו מוזיאון ישראל, הגנים הבוטניים, קניון מלחה ועין כרם – מה שהופך לבחירה המושלמת הן למשפחות והן לאנשי עסקים.

עם 288 חדרים מרווחים, בריכת שחייה קיצית, לובי פעיל ומרכז כנסים מהמשוכללים בעיר – תמצאו את כל מה שצריך לחופשה מושלמת או לאירוח מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

החדרים מעוצבים בקווים נקיים ומודרניים, עם נגיעות חמות שמשלבות בין עירוניות עכשווית לאווירה הירושלמית הקלאסית. בין אם אתם מגיעים לחופשה רומנטית, נסיעת עסקים או חופשה משפחתית – כל חדר נועד להעניק לכם תחושת בית עם נוף מרהיב, תאורה חמימה ורוגע מושלם. בנוסף, תוכלו ליהנות מחללי האירוח המשותפים, כולל לובי לאונג' מעוצב עם תפריט חלבי משובח, בריכה חצי-אולימפית מוקפת דק עץ, ואולמות כנסים מפוארים המארחים עד 700 משתתפים. כאן כל פרט מוקפד – כדי שתרגישו כמו בבית, רק יותר טוב.

שבת בירושלים – חוויה רוחנית ונוחה במיוחד

אין כמו שבת במלון . חוויה המשלבת מסורת, נוחות ואווירה קסומה. המלון מותאם באופן מלא לאורחים שומרי מסורת, עם בית כנסת פעיל, מעלית שבת, פינות הדלקת נרות ושעוני שבת בכל חדר. בנוסף, ארוחות שבת כשרות ומפנקות בחדר האוכל, המשלבות בין מנות קלאסיות לטעמים מקומיים עם טוויסט מודרני.

לחוות את ירושלים במיטבה – במלון שמבין את הצרכים שלכם ומעניק לכם הרבה יותר מסתם אירוח.

טעם ירושלמי. גם באוירה, גם במוזיאונים, גם בסימטאות וגם באוכל. זאת ירושלים.