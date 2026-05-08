היום שאחרי נתניהו: השותף החדש שדרעי מסמן אחרי הבחירות

יו"ר ש"ס אריה דרעי נערך לתרחיש של חילופי השלטון, ומסמן את המועמד המועדף עליו אחרי נתניהו

בעוד המערכת הפוליטית סוערת סביב הסקרים והחיבורים החדשים, נראה כי במפלגת ש"ס לא מחכים ליום הבחירות וכבר החלו להיערך לתרחיש של חילופי שלטון. בטורו בעיתון "מעריב", חושף הפרשן אבי בניהו כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, כבר מגבש אסטרטגיה ליום שאחרי בנימין נתניהו.

לפי בניהו, המסר העולה מסביבתו של דרעי ברור: ש"ס תעדיף בבירור שותפות קואליציונית עם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר", על פני חבירה לנפתלי בנט. מדובר בשינוי משמעותי במפת הקשרים של המפלגה החרדית, שהייתה מזוהה בשנים האחרונות עם "בלוק הימין" המסורתי.

מוצא מרוקאי או תרגיל פוליטי?

בניהו מסביר כי להעדפה של דרעי לאיזנקוט יש מספר סיבות, חלקן גלויות וחלקן טקטיות. מעבר לחיבור האישי והמוצא המרוקאי המשותף לשניים, בניהו רומז כי מדובר במהלך פוליטי מתוחכם שנועד לשרת את האינטרסים של ש"ס מול שאר שחקני המרכז-ימין.

"המסר שיוצא מאריה דרעי הוא שש"ס תעדיף שותפות עם איזנקוט על פני בנט", כותב בניהו. הוא מוסיף כי מעבר לחיבור העדתי, המטרה של דרעי היא "סתם כדי לסכסך ביניהם", ולמנוע מצב שבו בנט ואיזנקוט רצים כגוש חסום ומלוכד שיוכל להכתיב תנאים למפלגות החרדיות.