תמיד טעים: קציצות דגים ברוטב אדום ליום שישי

יום שישי בצהריים הוא זמן של ניגודים. מצד אחד, המטבח כבר עמוס בניחוחות של תבשילי שבת, ומצד שני – הבטן מתחילה לאותת שהיא צריכה משהו קטן, חם ומנחם לפני הארוחה הגדולה.

סיר קציצות הדגים ברוטב אדום הוא הפתרון האולטימטיבי: הוא קליל יותר מבשר, מתבשל במהירות, והשילוב שלו עם ה"נשיקה" של החלה הטרייה הוא פשוט תענוג צרוף.

הנה המתכון שיהפוך למסורת הקבועה שלכם:

לקציצות הדגים:

500 גרם דג לבן טחון טרי (אמנון, בורי או לוקוס הם בחירה מצוינת).

לרוטב האדום והעמוק:

1 פלפל חריף ירוק או אדום (לפי רמת החריפות האהובה עליכם).

מכינים את הקציצות: בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי הקציצות. חשוב לעסות את התערובת מעט כדי שהטעמים ייטמעו. יוצרים כדורים בגודל כדור פינג-פונג ומניחים להם לנוח במקרר בזמן שמכינים את הרוטב (זה עוזר להן לשמור על הצורה).

בסיס הרוטב: בסיר רחב ושטוח (סוטאז'), מחממים את שמן הזית. מוסיפים את רצועות הגמבה והפלפל החריף ומטגנים עד להתרככות קלה. מוסיפים את השום ומטגנים עוד דקה (זהירות לא לשרוף אותו).

פתיחת הטעמים: מוסיפים לסיר את הפפריקה ואת רסק העגבניות. מערבבים בתוך השמן החם כ-30 שניות – השלב הזה קריטי לקבלת צבע אדום עז וטעם עמוק.

בישול הרוטב: יוצקים פנימה את המים הרותחים, מתבלים במלח ופלפל ומביאים לרתיחה חזקה. מנמיכים את האש ומבשלים את הרוטב כ-10 דקות ללא מכסה כדי שיצטמצם מעט.

האיחוד: מניחים בעדינות את קציצות הדגים בתוך הרוטב המבעבע. מוודאים שהרוטב מגיע לפחות עד מחצית מגובה הקציצות. מכסים את הסיר ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כ-20 דקות.