תמיד טעים: קציצות דגים ברוטב אדום ליום שישי

יום שישי בצהריים הוא זמן של ניגודים. מצד אחד, המטבח כבר עמוס בניחוחות של תבשילי שבת, ומצד שני – הבטן מתחילה לאותת שהיא צריכה משהו קטן, חם ומנחם לפני הארוחה הגדולה.
סיר קציצות הדגים ברוטב אדום הוא הפתרון האולטימטיבי: הוא קליל יותר מבשר, מתבשל במהירות, והשילוב שלו עם ה"נשיקה" של החלה הטרייה הוא פשוט תענוג צרוף.
הנה המתכון שיהפוך למסורת הקבועה שלכם:
המרכיבים (לכ-4-5 סועדים)
לקציצות הדגים:
500 גרם דג לבן טחון טרי (אמנון, בורי או לוקוס הם בחירה מצוינת).
חצי צרור כוסברה קצוצה דק דק.
1 בצל קטן מגורד וסחוט היטב מנוזלים.
3 כפות פירורי לחם (או קמח מצה לגרסה ללא גלוטן).
תיבול: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור גרוס, וקורט כמון.
לרוטב האדום והעמוק:
1/4 כוס שמן זית איכותי.
1 גמבה אדומה גדולה, חתוכה לרצועות דקות.
8 שיני שום קלופות (חלקן שלמות וחלקן פרוסות).
1 פלפל חריף ירוק או אדום (לפי רמת החריפות האהובה עליכם).
2 כפות פפריקה מתוקה איכותית (מומלץ בשמן).
1 כף רסק עגבניות מרוכז.
2 כוסות מים רותחים.
לעיטור: חופן כוסברה טרייה.
אופן ההכנה
מכינים את הקציצות: בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי הקציצות. חשוב לעסות את התערובת מעט כדי שהטעמים ייטמעו. יוצרים כדורים בגודל כדור פינג-פונג ומניחים להם לנוח במקרר בזמן שמכינים את הרוטב (זה עוזר להן לשמור על הצורה).
בסיס הרוטב: בסיר רחב ושטוח (סוטאז'), מחממים את שמן הזית. מוסיפים את רצועות הגמבה והפלפל החריף ומטגנים עד להתרככות קלה. מוסיפים את השום ומטגנים עוד דקה (זהירות לא לשרוף אותו).
פתיחת הטעמים: מוסיפים לסיר את הפפריקה ואת רסק העגבניות. מערבבים בתוך השמן החם כ-30 שניות – השלב הזה קריטי לקבלת צבע אדום עז וטעם עמוק.
בישול הרוטב: יוצקים פנימה את המים הרותחים, מתבלים במלח ופלפל ומביאים לרתיחה חזקה. מנמיכים את האש ומבשלים את הרוטב כ-10 דקות ללא מכסה כדי שיצטמצם מעט.
האיחוד: מניחים בעדינות את קציצות הדגים בתוך הרוטב המבעבע. מוודאים שהרוטב מגיע לפחות עד מחצית מגובה הקציצות. מכסים את הסיר ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כ-20 דקות.
הגשה: מכבים את האש ומפזרים בנדיבות כוסברה קצוצה מלמעלה.
