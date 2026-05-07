תמיד טעים: קציצות דגים ברוטב אדום ליום שישי

השעות שלפני כניסת שבת הן זמן קסום, והמנה הזו, עם רוטב פיקנטי עמוק וחלה טרייה לטבילה, היא בדיוק מה שצריך כדי להתחיל את סוף השבוע בטעם של בית

כ"א אייר התשפ"ו
מתכון שתמיד הולך בשישי בצהריים - קציצות דגים

יום שישי בצהריים הוא זמן של ניגודים. מצד אחד, המטבח כבר עמוס בניחוחות של תבשילי שבת, ומצד שני – הבטן מתחילה לאותת שהיא צריכה משהו קטן, חם ומנחם לפני הארוחה הגדולה. 

סיר קציצות הדגים ברוטב אדום הוא הפתרון האולטימטיבי: הוא קליל יותר מבשר, מתבשל במהירות, והשילוב שלו עם ה"נשיקה" של החלה הטרייה הוא פשוט תענוג צרוף.

הנה המתכון שיהפוך למסורת הקבועה שלכם:

המרכיבים (לכ-4-5 סועדים)

לקציצות הדגים:

  • 500 גרם דג לבן טחון טרי (אמנון, בורי או לוקוס הם בחירה מצוינת).

  • חצי צרור כוסברה קצוצה דק דק.

  • 1 בצל קטן מגורד וסחוט היטב מנוזלים.

  • 3 כפות פירורי לחם (או קמח מצה לגרסה ללא גלוטן).

  • תיבול: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור גרוס, וקורט כמון.

לרוטב האדום והעמוק:

  • 1/4 כוס שמן זית איכותי.

  • 1 גמבה אדומה גדולה, חתוכה לרצועות דקות.

  • 8 שיני שום קלופות (חלקן שלמות וחלקן פרוסות).

  • 1 פלפל חריף ירוק או אדום (לפי רמת החריפות האהובה עליכם).

  • 2 כפות פפריקה מתוקה איכותית (מומלץ בשמן).

  • 1 כף רסק עגבניות מרוכז.

  • 2 כוסות מים רותחים.

  • לעיטור: חופן כוסברה טרייה.

אופן ההכנה

  1. מכינים את הקציצות: בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי הקציצות. חשוב לעסות את התערובת מעט כדי שהטעמים ייטמעו. יוצרים כדורים בגודל כדור פינג-פונג ומניחים להם לנוח במקרר בזמן שמכינים את הרוטב (זה עוזר להן לשמור על הצורה).

  2. בסיס הרוטב: בסיר רחב ושטוח (סוטאז'), מחממים את שמן הזית. מוסיפים את רצועות הגמבה והפלפל החריף ומטגנים עד להתרככות קלה. מוסיפים את השום ומטגנים עוד דקה (זהירות לא לשרוף אותו).

  3. פתיחת הטעמים: מוסיפים לסיר את הפפריקה ואת רסק העגבניות. מערבבים בתוך השמן החם כ-30 שניות – השלב הזה קריטי לקבלת צבע אדום עז וטעם עמוק.

  4. בישול הרוטב: יוצקים פנימה את המים הרותחים, מתבלים במלח ופלפל ומביאים לרתיחה חזקה. מנמיכים את האש ומבשלים את הרוטב כ-10 דקות ללא מכסה כדי שיצטמצם מעט.

  5. האיחוד: מניחים בעדינות את קציצות הדגים בתוך הרוטב המבעבע. מוודאים שהרוטב מגיע לפחות עד מחצית מגובה הקציצות. מכסים את הסיר ומבשלים על אש בינונית-נמוכה כ-20 דקות.

  6. הגשה: מכבים את האש ומפזרים בנדיבות כוסברה קצוצה מלמעלה.

