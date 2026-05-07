דיווח בארה"ב: שיחות המו"מ בין ישראל ללבנון יימשכו בשבוע הבא

בצל המתיחות בצפון והמשך המתקפות של חיזבאללה, גורם במחלקת המדינה האמריקנית אמר הערב (חמישי) לרשת רויטרס כי נציגי לבנון וישראל יקיימו בשבוע הבא שתי פגישות בוושינגטון, זאת לצורך המשך המשא ומתן על הסכם בין המדינות.

לפי הדיווח, הפגישות יתקיימו בשבוע הבא בימי חמישי ושישי. שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר יהיה הנציג הישראלי, בעוד שבראש המשלחת הלבנונית יעמוד סימון כרם, שגריר לבנון בארה"ב לשעבר וכיום חבר בוועדה המפקחת על הפסקת האש.

כאמור, זו תהיה הפעם השלישית שבה נציגי ישראל ולבנון נפגשים למשא ומתן ישיר מאז תחילת המגעים הרשמיים בחודש שעבר. בתום הפגישה הראשונה, לייטר אמר כי "אנחנו והלבנונים באותו צד - שצריך למגר את הרשע של חיזבאללה. אנחנו מאוחדים בצורך הזה".

לייטר סיפר כי "דיברנו על אפשרויות וחזון לטווח ארוך, על איך לבנון יכולה לשגשג ואיך הגבול בין המדינות יכול להיראות. דיברנו גם על הרצון לראות את לבנון משגשגת, ואת הגבול בינינו כגבול קבוע ומכבד, בו עוברים עם חליפות מחויטות כדי לעשות עסקים, ואולי גם עם בגדי ים כדי לנפוש בחופי הים של שתי המדינות".