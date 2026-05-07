מזל טוב: דוברת הבית הלבן בבשורה מרגשת

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הודיעה על לידת בתה הראשונה, וחשפה את שם התינוקת: "היא מושלמת ובריאה, אנחנו נהנים מכל רגע"

מזל טוב: דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הודיעה היום (חמישי) כי ילדה את בתה הראשונה, שתיקרא ויויאן. ההודעה המרגשת הגיעה מספר שבועות אחרי שלוויט הודיעה על עזיבה זמנית של תפקידה ויציאה לחופשת לידה.

"ב-1 במאי, ויויאן, המכונה 'ויוי, הצטרפה למשפחה שלנו, והלבבות שלנו התפוצצו מיד מאהבה" אמרה לוויט בפוסט שפרסמה ברשת X. "היא מושלמת ובריאה, ואחיה הגדול מסתגל בשמחה לחיים עם אחותו התינוקת החדשה. אנחנו נהנים מכל רגע בבועת התינוקת המאושרת שלנו".

לוויט הוסיפה והודתה לציבור עוקביה: "תודה לכל מי שפנה אליי בתפילות במהלך ההריון שלי - באמת הרגשתי אותן לאורך כל החוויה. אלוהים הוא טוב".