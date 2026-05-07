טלי גוטליב ליועמ"שית: "אל תמהרי לשמוח"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) יוצאת למתקפה חזיתית נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, זאת על רקע פרסומים על כוונה לפתוח נגדה בחקירה פלילית בגין חשיפת זהותו של בן זוגה של אחת ממובילות המחאה נגד הממשלה.

בפוסט חריף שפרסמה, כינתה גוטליב את היועמ"שית "מיארה הרודפת" והזמינה אותה להגיש נגדה כתב אישום. "לכל המודאגים!! מיארה הרודפת מוזמנת להגיש נגדי כתב אישום בגין חשיפת בן זוגה של מובילת המרי וההסתה שהובילה אותנו לעברי פי פחת", כתבה גוטליב.

"הרוב בוועדה אצלנו"

גוטליב הזכירה ליועצת המשפטית לממשלה כי הדרך להעמדתה לדין עוברת דרך אישור הכנסת, ורמזה כי היא בונה על הרוב הפוליטי של הקואליציה כדי לבלום את המהלך. "מיארה אל תמהרי לשמוח", תקפה חברת הכנסת מהליכוד. "להזכירך יש לך חובה לקבל את אישור ועדת הכנסת. ולי יש את כל הכוונה לשכנע את חברי הקואליציה שהם הרוב בוועדה להשאיר לי את החסינות".

כזכור, גוטליב עוררה סערה כאשר חשפה פרטים אישיים המוגנים תחת צו איסור פרסום או חיסיון ביטחוני, מה שהוביל לבדיקה משפטית בשאלה האם מדובר בעבירה פלילית החורגת מגבולות החסינות המהותית של חבר כנסת.

"תפעילו את בג"ץ"

בסיום דבריה, עקצה גוטליב את היועמ"שית ואת ארגוני החברה האזרחית, כשרמזה כי אם המהלך בכנסת ייכשל, השלב הבא יהיה עתירה לבית המשפט העליון. "ממליצה לך להפעיל את חברייך מאחד הארגונים לנסח בג"ץ", סיכמה גוטליב בציניות.