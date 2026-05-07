נפתלי בנט מודה: זה פוגע בסיכוי שלי להיות ראש ממשלה

כתב התביעה של נפתלי בנט נגד חברי הכנסת וערוץ 14, חושף את המחיר שבנט סבור שהוא משלם בעקבות הפרסום

פרטים חדשים מתוך כתב התביעה על סך 2 מיליון שקלים שהגיש נפתלי בנט נגד השרה עידית סילמן, ח"כ אוהד טל וערוץ 14, חושפים את המחיר הפוליטי שבנט מודה כי הוא משלם בעקבות הפרסומים. בנט מפרט במסמך המשפטי את הפגיעה העמוקה שנגרמה לו בעקבות הטענות לפיהן כביכול לא תפקד ונטל כדורים פסיכיאטריים בעת כהותו כראש ממשלה.

כזכור, התביעה הוגשה לאחר שערוץ 14 שידר הקלטות של השרה סילמן המייחסת לבנט מצב נפשי ירוד ושימוש בכדורים כדי שיוכל להתנהל. בנט, המכחיש את הדברים מכל וכל, טוען כעת כי מדובר במהלך שנועד לחסום את דרכו חזרה להנהגת המדינה.

בתביעה שפורסמה, בנט מונה שורה של נזקים ישירים ועקיפים תחת הכותרת "לתובע נגרמו נזקים והוא תובע פיצוי בגינם". הוא מציין כי נגרמה פגיעה אנושה במוניטין שלו, בשמו הטוב ובמעמדו הציבורי, אך ההודאה המעניינת ביותר נוגעת לעתידו הפוליטי. בנט מציין במפורש כי הפרסומים פגעו בסיכוייו להיבחר מחדש לראשות הממשלה ולכהן במשרות ובתפקידים ציבוריים בכירים.

בנוסף לפגיעה המקצועית, בנט מתאר עוגמת נפש קשה לנוכח הפצת עובדות שקריות אודותיו. הוא ועורכי דינו מעריכים את הנזקים הללו בסכום של כ-2 מיליון שקלים לכל הפחות, ומסבירים כי המעשים של הנתבעים פגעו בו בצורה ישירה ומידית.

הדגש שבחר בנט לשים על הפגיעה בסיכויי הבחירה שלו לראשות הממשלה מלמד כי הוא רואה בפרסומים הללו לא רק עלבון אישי, אלא איום אסטרטגי על המשך הקריירה הציבורית שלו. כעת, בית המשפט יצטרך להכריע האם אכן מדובר בלשון הרע שנועדה לסכל את דרכו של בנט חזרה ללשכת ראש הממשלה, או בפרסום לגיטימי של עמדותיה של השרה סילמן כפי שנשמעו בהקלטות.