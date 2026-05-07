ערוץ 14 מגיב: נפתלי בנט מצטרף ליאיר גולן

לאחר שראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיש היום (חמישי) תביעת ענק נגד השרה עידית סילמן, ח"כ אוהד טל וערוץ 14, בגין פרסום הקלטותיה של סילמן, בערוץ 14 מגיבים בביטול ובתקיפות נגד המהלך המשפטי.

בערוץ טוענים כי התביעה היא חלק מניסיון רחב יותר להצר את צעדיהם של כלי תקשורת שאינם מתיישבים עם הקו הפוליטי של בנט.

"ניסיון למנוע פרסום בעל עניין לציבור"

"הניסיון של בנט למנוע פרסום הקלטה בעלת עניין לציבור, מצטרף לתוכנית יאיר גולן להשתיק כלי תקשורת שלא סרים למרותם", נמסר מטעם ערוץ 14 בתגובה רשמית. בערוץ השוו את המהלך של בנט לניסיונות אחרים בגוש השמאל-מרכז לפעול נגד הערוץ, וטענו כי מדובר בפגיעה בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת.

עוד הוסיפו בערוץ מסר ישיר לראש הממשלה לשעבר: "במקום להסתתר מאחורי עורכי דין, מצופה מנפתלי בנט להגיע לאולפן ולספק תשובות לציבור".

המחלוקת: הקלטות סילמן והכדורים

כזכור, הסערה פרצה לאחר שבערוץ נחשפו הקלטות של השרה עידית סילמן, בהן טענה כי בנט "לא תפקד" במהלך כהונתו, היה במצב נפשי "ירוד ממש" ונעזר בכדורים שהוכנסו לו בקופסאות כדי שיוכל להתנהל.

בעוד שבנט הבהיר בתגובתו כי "מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודי הנפשי" וכי מדובר ב"כזבים שבראה סילמן", בערוץ 14 עומדים מאחורי הפרסום ומדגישים כי מדובר במידע משמעותי על תפקודו של מי שעמד בראשות הממשלה.