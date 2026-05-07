סילמן מגיבה לתביעת הענק של בנט: "קח כדור הרגעה"

השרה עידית סילמן, הגיבה כעת (חמישי) לתביעת הענק של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נגדה, לאחר שהוקלטה כשהיא טוענת לכאורה שבנט נטל כדורים בזמן שהיה ראש ממשלה.

בדבריה היא כותבת: "‏נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה. אני מבינה שהסקרים מלחיצים...", נדגיש כי לשרה סילמן יש חסינות.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, בנט הגיש תביעת דיבה על סך 2 מיליון שקלים, נגד עידית סילמן, אוהד טל וערוץ 14 בגין לשון הרע ופרסום שקרים חמורים לטענתו.

בדבריו הוא טען כי "מעולם לא נטלתי תכשיר תרופתי לצורך תפקודי הנפשי. אלה כזבים שבראה סילמן כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדועכת". נזכיר כי לשרה סילמן וחבר הכנסת אוהד טל יש חסינות.

תביעתו של בנט מגיעה לאחר הפרסום בערוץ 14, בו נחשפו הקלטות של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובהן היא מספרת בכנס פעילים על האופן שבו לכאורה נפתלי בנט תפקד בתור ראש ממשלת מדינת ישראל.

בהקלטות נחשפה עידית כשהיא אומרת: "אני אספר לכם משהו שלדעתי רוב האנשים לא יודעים ולא מודעים לזה ככה. תכלס, בממשלה הקודמת, נפתלי בנט לא תפקד וזה היה מהתחלה. הוא היה גם מבולבל וגם מגמגם. לדעתי, בכללי, הוא היה במצב נפשי ממש ממש ירוד. עכשיו, כולם מסביבו ידעו את זה.

היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו כדי שיוכל לתפקד. מי שניהל את לשכת ראש הממשלה בפועל היה יאיר לפיד, לפיד וכל הצוות שלו. ואני מבחינתי, כשהפלתי אותם, הפלתי את לפיד בראשות הממשלה וזה היה ברור לכולם".

