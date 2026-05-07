אחרי שהוריד את המסכה: מ' המסתערב בהודעה דרמטית נוספת

אחרי שחשף לראשונה את פניו והסיר את המסכה, מ' המסתערב ממשיך לעשות היסטוריה: מתן חסן מכריז על מופע בכורה ענק באמפי קיסריה, שם יופיע לראשונה בלי המסכה מול אלפי צופים

אחרי שנתיים וחצי של מסתורין, מסכה אחת והרבה מאוד סקרנות סביב הזהות שלו - מתן חסן, המוכר לכולם כמ' המסתערב, ממשיך את הפריצה המטורפת שלו ומכריז על מופע בכורה ראשון באמפי קיסריה.

המופע יתקיים ב-22 ביוני 2026, ויגיע זמן קצר אחרי הרגע שבו החליט להסיר את המסכה ולחשוף לראשונה את פניו מול הקהל הישראלי.

מהבסיסים לבמות הגדולות

חסן פרץ לחיי כולנו לפני כשנתיים עם ביצועים שהפכו לוויראליים ברשת, ומאז הפך לאחד השמות המדוברים במוזיקה הישראלית. לצד השירות כלוחם ביחידת המסתערבים, הוא הצליח לבנות קריירה מוזיקלית מסקרנת במיוחד - כשבמשך תקופה ארוכה איש לא ידע מי באמת עומד מאחורי הקול.

מאז הוא הספיק להופיע בארץ ובחו"ל, לפתוח את טקס הדלקת המשואות בביצוע שזכה להדים רבים, ולהוציא שירים שהפכו ללהיטים גדולים כמו "אני חוזר", "בני ברק או ערק", "ירושלים", "תהיה בן אדם" ו-"לא מפחד".

מ' המסתערב צילום: קרדיט צילום: עומרי לוי

מופע ראשון בלי מסכה

המופע בקיסריה צפוי להיות הראשון שבו חסן יעמוד מול הקהל הגדול בישראל כשהוא כבר לא מסתתר מאחורי דמות או מסכה - אלא מגיע כמתן חסן עצמו.

לפי ההפקה, המופע יכלול נבחרת נגנים, עיבודים מיוחדים לשירים המוכרים שלו וגם אורחים מפתיעים שצפויים לעלות לבמה במהלך הערב.

כזכור, רק השבוע חשף חסן את פניו באופן רשמי עם יציאת השיר "לא מפחד" - שיר אישי שכתב על הדרך שעבר, השילוב בין הלחימה למוזיקה והחיים הכפולים שניהל במשך תקופה ארוכה.