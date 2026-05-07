עשור אחרי: נועה קירל וגורי אלפי משחזרים את הבטאל ראפ האייקוני

עשר שנים אחרי שבאטל הראפ של נועה קירל ו-גורי אלפי הפך לוויראלי והקפיץ את נועה בתחילת דרכה, השניים נפגשו שוב - כדי לשחזר את הבאטל המוכר והאהוב ולעשות סגירת מעגל עשור אחרי.

הבאטל שהפך לוויראלי

הקטע המקורי, ששודר אי שם בתחילת הקריירה של קירל, הפך אז לאחד הרגעים הכי מדוברים ברשת. עם חילופי עקיצות, הומור וראפ, הבאטל הצליח להפוך לקאלט קטן ולחשוף קהל רחב לנועה, שעוד הייתה אז בתחילת הדרך.

עשור אחרי: סגירת המעגל

עכשיו, עשר שנים אחרי, השניים החליטו לעשות סגירת מעגל ולשחזר את הבאטל האהוב - רק עם הרבה יותר ניסיון, מודעות וצחוקים על הדרך. המפגש המחודש התרחש במסגרת התוכנית החדשה של אלפי בגלגלצ, "מדינה על הדרך", והצליח מיד לעורר נוסטלגיה אצל מי שזכרו את הרגע המקורי.

מאז הכול השתנה

מאז אותו באטל, קירל הפכה לאחת הזמרות הגדולות בישראל עם קריירה בינלאומית, בזמן שאלפי המשיך לבסס את עצמו כאחד מאנשי הבידור הבולטים בארץ. עכשיו, כשהם נפגשים שוב באותו וייב מוכר - הרשת כבר עושה את שלה מחדש.