יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על איילת שקד

איילת שקד חוגגת יום הולדת, וזה בדיוק הזמן להיזכר איך מהנדסת מחשבים מתל אביב הפכה לאחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בפוליטיקה הישראלית. מההייטק, דרך לשכת נתניהו ועד משרד המשפטים והפנים - הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על איילת שקד.

1. בכלל התחילה כמהנדסת מחשבים

לפני הפוליטיקה, שקד עבדה בעולם ההייטק. היא בעלת תואר בהנדסת חשמל ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב, ועבדה כמהנדסת וכמנהלת שיווק בחברת טקסס אינסטרומנטס.

2. נולדה וגדלה בתל אביב

למרות הזיהוי שלה עם מחנה הימין והציונות הדתית, שקד נולדה וגדלה בשיכון בבלי בצפון תל אביב ולמדה בתיכון עירוני ד'.

3. הייתה מדריכה בצופים

עוד לפני הכנסת והממשלה, שקד הייתה פעילה בתנועת הצופים ושימשה מדריכה ורשג"דית.

4. שירתה בגולני

בצה"ל שירתה כמש"קית חינוך בגדוד 12 ובסיירת של חטיבת גולני.

5. עבדה לצד בנימין נתניהו

לאחר מלחמת לבנון השנייה מונתה למנהלת לשכתו של בנימין נתניהו, כשהיה יו"ר האופוזיציה. שם גם החלה לעבוד עם נפתלי בנט.

6. הקימה עם בנט את "ישראל שלי"

בשנת 2010 הקימה יחד עם נפתלי בנט את תנועת "ישראל שלי", שפעלה בעיקר בזירה ההסברתית והדיגיטלית והפכה לאחת מתנועות הימין המשפיעות ברשת.

7. הייתה האישה החילונית הראשונה בבית היהודי

כשנבחרה לכנסת מטעם הבית היהודי ב-2013, הפכה לחברת הכנסת החילונית הראשונה של המפלגה.

8. נחשבה לאחת משרות המשפטים המשפיעות ביותר

במהלך כהונתה כשרת המשפטים עמדה בראש הוועדה לבחירת שופטים והובילה שורה של רפורמות משפטיות וחקיקות שעוררו דיון ציבורי רחב.

9. עמדה בראש כמה מפלגות ימין

לאורך הקריירה הפוליטית שלה הייתה חלק מהליכוד, הבית היהודי, הימין החדש, ימינה והרוח הציונית - ואף עמדה בראש חלק מהרשימות.

10. חזרה למגזר הפרטי אחרי הפוליטיקה

לאחר שסיימה את דרכה בכנסת, מונתה לתפקידים בכירים במגזר העסקי והציבורי, כולל יו"ר דירקטוריון בקרדן נדל"ן ויו"ר נאמני מרכז שניידר.



