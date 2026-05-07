המפכ"ל לשעבר במתקפה: "המשטרה איננה ניטרלית"

מפכ"ל המשטרה לשעבר תקף בחריפות את נוכחות צמרת המשטרה ביום הולדתו של השר לביטחון לאומי • "זה מעוות את תפיסת האזרחים וצובע את הקצינים כלא ניטרליים"

מפכ"ל המשטרה לשעבר, רוני אלשיך, יוצא במתקפה חריפה נגד צמרת המשטרה הנוכחית בעקבות השתתפותם של ניצבים בדרג הפיקודי הבכיר במסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לטענת אלשיך, נוכחותם של קצינים בדרגות הבכירות ביותר באירוע אישי-פוליטי של השר הממונה פוגעת אנושות בתפיסת הממלכתיות של הארגון.

"זה מעוות את תפיסת האזרחים כלפי המשטרה וצובע אותם", אמר אלשיך בהתייחסו לקצינים שהגיעו לחגוג עם השר. לדבריו, הבעיה המרכזית נעוצה בכך שאירועים כאלו משדרים לציבור שהמשטרה איננה פועלת כגוף ניטרלי: "המשטרה איננה משטרה ניטרלית, וזה משמיד את אמון הציבור במשטרה".

הביקורת של אלשיך מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת סביב סמכויות השר בן גביר והשפעתו על המשטרה. בעוד תומכי השר רואים בהשתתפות הקצינים מחווה אנושית ויחסי עבודה תקינים, המבקרים, ובהם אלשיך, סבורים כי מדובר בחציית קו אדום שבו הגבול בין הדרג המדיני למקצועי מטשטש באופן מסוכן.



גורמים במערכת אכיפת החוק ציינו כי דבריו של המפכ"ל לשעבר משקפים חשש גובר בקרב בכירים בדימוס מהתחזקות הפוליטיזציה בתוך שורות המשטרה. לדבריהם, ברגע שהציבור מזהה את ניצבי המשטרה עם צד פוליטי מסוים, היכולת של הארגון לאכוף חוק בצורה שוויונית והוגנת נסדקת.

במשטרה ובסביבת השר טרם הגיבו לדברים באופן רשמי, אך נראה כי אירוע יום ההולדת והביקורת שבאה בעקבותיו ימשיכו להעסיק את המערכת הציבורית, במיוחד לאור האתגרים הביטחוניים והחברתיים עמם מתמודד הארגון בימים אלו.