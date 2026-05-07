"הרופאים כבר לא יכולים לעזור": האישה שנתנה את כל הלב לאחרים, זקוקה עכשיו לנס כדי לחיות

מטיפול בילדים חולי סרטן ועד תרומת רכב לחייל בודד: מלכה מלמד זקוקה לתרומת כליה דחופה שתציל את חייה. כשבני משפחתה לא נמצאו מתאימים, היא מחכה לגיבור אחד שיעניק לה את מתנת החיים ויאפשר לה להמשיך לחייך אל נכדיה

שלום לכולם, קוראים לי מלכה מלמד. כל החיים שלי בחרתי להיות בצד שנותן, בצד שרואה את האחר. אני זוכרת את עצמי כנערה בת 16, מאושפזת בבית חולים, ובמקום לשקוע בכאב שלי, מצאתי את הכוח להפעיל קבוצת צופים עבור ארבעה ילדים חולי סרטן שחלקו איתי את המחלקה.

היום, אני זו שצריכה לבקש עזרה, וזה אולי הדבר הקשה ביותר שעשיתי בחיי.

הגוף שלי בוגד בי. אני סובלת מאי ספיקת כליות חמורה, ורמות הקריאטינין שלי הגיעו לערכים גבוהים ומסוכנים מאוד. הרופאים אומרים שאני זקוקה להשתלה מיידית – שכל יום שעובר הוא הימור על החיים שלי.

תמיד ניסיתי להאיר את העולם בחיוך וסבלנות. ליוויתי חברות ובני משפחה ברגעים הכי קשים שלהם, ותמכתי באחותי היקרה במאבק שלה בסרטן לאורך שנים, גם כשבעצמי כבר לא היה לי כוח. פעם אפילו תרמתי את הרכב שלי לחייל בודד מהשייטת שלא הכרתי בכלל, פשוט כי ידעתי שהוא צריך עזרה.

אבל עכשיו, אני לא יכולה להילחם לבד.

הלב שלי נשבר כשאני מסתכלת על בעלי רובי ועל הילדים שלי. הם כל כך רוצים להציל אותי, אבל מבחינה רפואית – הם פשוט לא יכולים לתרום לי. אני רוצה להמשיך לצלול אל דפי ההיסטוריה שאני כל כך אוהבת, להמשיך להאמין, ולהמשיך להתנדב בכיתה של הנכד שלי ולראות אותו גדל.

אני מחפשת גיבור אחד. לב אחד.

אני מחפשת מישהו שהנתינה היא דרך חיים עבורו, מישהו שמבין שתרומה היא לא רק פרוצדורה רפואית – היא הענקת חיים שלמים במתנה. אני יודעת שזה מפחיד, אבל חשוב לי שתדעו שהסיכון לתורם הוא נמוך ואפשר להמשיך לחיות חיים מלאים ובריאים עם כליה אחת.

אם המילים האלו נגעו בכם, אני מזמינה אתכם רק לבדוק. בלי התחייבות, רק לראות אם אתם יכולים להיות הנס שלי.

איך אפשר לעזור?

בדיקת התאמה: תוכלו למלא שאלון קצר ודיסקרטי לבדיקת התאמה ראשונית: [לחצו כאן למילוי שאלון בדיקת התאמה לתרומה]

ליווי צמוד: התהליך נעשה בליווי מלא של עמותת "מתנת חיים", באחריות ובדיסקרטיות מוחלטת.

שיתוף: אם אתם לא יכולים לתרום, בבקשה שתפו את הפוסט הזה. אולי הגיבור שלי נמצא אצלכם ברשימת החברים.

ליצירת קשר אישי:

רובי מלמד (בעלי): 054-3322931 | melamedrubi@gmail.com

מלכה מלמד: 054-9996364 | malka.m1960@gmail.com

עמותת מתנת חיים: 02-5000755

תודה שפתחתם את הלב והקשבתם לי. אני מחכה לנס שלי.