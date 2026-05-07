ערוץ 14 בהלם: זו הבשורה שחיכתה להם הבוקר

נתוני הצפייה של אמש (רביעי) חושפים נתון מפתיע, כאשר "הפטריוטים", תוכנית הדגל של ערוץ 14 שרגילה להניב נתונים גבוהים בהרבה, רשמה קריסה משמעותית והסתפקה ב-6.6% רייטינג בלבד.
במערכת הפוליטית והתקשורתית מעריכים כי לא מדובר רק בעייפות החומר, אלא בנסיבות חיצוניות: המשחק של בית"ר ירושלים ששודר אמש במקביל, משך אליו קהל יעד משמעותי המזוהה עם צופי הערוץ, מה שהוביל לזליגת צופים מסיבית מהאולפן במודיעין אל הדשא בטדי.
הקרב על הפריים טיים: "חשיפה" מנצחת בנקודות
בזמן שבצד הימני של השלט רשמו נסיגה, בקשת 12 וברשת 13 התנהל קרב צמוד על פסגת הטבלה. תוכנית התחקירים "חשיפה" (קשת 12) קטפה את המקום הראשון עם 13.5%, כשהיא מקדימה בקושי את "האח הגדול" (רשת 13) שרשמה נתון נאה של 12.7%.
בערוץ כאן 11, התוכנית "הייתי שם" התקשתה לייצר עניין משמעותי והסתפקה ב-1.6% בלבד, נתון נמוך גם עבור השידור הציבורי.
חדשות: המהדורה המרכזית של 12 שומרת על פער
גם בגזרת החדשות נרשמה ירידה קלה בערוץ 14, אך הוא עדיין מצליח לשמור על המקום השני בקרב צמוד מאוד:
חדשות 12: 11.2%
חדשות 14: 5.6%
חדשות 13: 5.3%
חדשות 11: 3.3%
חדשות i24NEWS: 1.3%
