ערוץ 14 בהלם: זו הבשורה שחיכתה להם הבוקר

נתוני הרייטינג של אמש חושפים קריסה משמעותית של תוכנית הדגל של ערוץ 14. האם זו הסיבה לכך?

נתוני הצפייה של אמש (רביעי) חושפים נתון מפתיע, כאשר "הפטריוטים", תוכנית הדגל של ערוץ 14 שרגילה להניב נתונים גבוהים בהרבה, רשמה קריסה משמעותית והסתפקה ב-6.6% רייטינג בלבד.

במערכת הפוליטית והתקשורתית מעריכים כי לא מדובר רק בעייפות החומר, אלא בנסיבות חיצוניות: המשחק של בית"ר ירושלים ששודר אמש במקביל, משך אליו קהל יעד משמעותי המזוהה עם צופי הערוץ, מה שהוביל לזליגת צופים מסיבית מהאולפן במודיעין אל הדשא בטדי.

הקרב על הפריים טיים: "חשיפה" מנצחת בנקודות

בזמן שבצד הימני של השלט רשמו נסיגה, בקשת 12 וברשת 13 התנהל קרב צמוד על פסגת הטבלה. תוכנית התחקירים "חשיפה" (קשת 12) קטפה את המקום הראשון עם 13.5%, כשהיא מקדימה בקושי את "האח הגדול" (רשת 13) שרשמה נתון נאה של 12.7%.

בערוץ כאן 11, התוכנית "הייתי שם" התקשתה לייצר עניין משמעותי והסתפקה ב-1.6% בלבד, נתון נמוך גם עבור השידור הציבורי.

חדשות: המהדורה המרכזית של 12 שומרת על פער

גם בגזרת החדשות נרשמה ירידה קלה בערוץ 14, אך הוא עדיין מצליח לשמור על המקום השני בקרב צמוד מאוד: