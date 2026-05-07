פרטי הלוויתו של הרב אריה שטרן זצ"ל

הרב אריה שטרן זצ"ל, מי שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של העיר נפטר אמש (רביעי) והוא בן 81.משפחתו פרסמה היום הודעה על פרטי הלוויתו וימי השבעה. בהודעתם נכתב: "ברוך דיין האמת, נפלה עטרת ראשנו, רבה של ירושלים, הגאון הרב אריה שטרן זצ״ל ב״ר אשר ישעיה ז״ל, ראש מכון הלכה ברורה ורב קהילת הר חורב, מתלמידיו המובהקים של רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ״ל, נתבקש לישיבה של מעלה.
ההלוויה תצא היום, יום חמישי כ׳ אייר התשפ״ו בשעה 30:12 מישיבת מרכז הרב. האבלים: אשתו - מרים שטרן, אחיו - ר׳ יעקב שטרן, ילדיו: שרה ויצחק אהרן סמואל, רחל וישי איתן, יקירה ואמוץ קורצטג, חגית ורוני גניזי, יחזקאל והדס שטרן, אשר ונועה שטרן, הנכדים והנינים. השבעה בביתו - ישראל אהרוני 6, ירושלים".
